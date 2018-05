Zidane: "Pueden decir que somos favoritos, pero sabemos que no es así"

? Zinedine Zidane aseguró que Isco lleva razón y que es él quien se come "el marrón" de tener que decidir un equipo titular para la final. "Como dijo Isco, el marrón me lo como yo, y es verdad porque tengo que tomar decisiones, pero todos mis jugadores son muy buenos. Al final, muchos se quedan fuera o en el banquillo". No desveló nada del equipo que alineará y aseguró que a Cristiano Ronaldo lo ve "al ciento cuarenta por ciento" y que el portugués "vive por jugar estos partidos". Zidane también resaltó que la mayor experiencia en finales no le da a su equipo la condición de favorito. "Pueden decir que somos favoritos, pero sabemos que no es así".