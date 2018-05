Jaume Antoni Munar está a un paso de clasificarse para el cuadro final de Roland Garros

El tenista mallorquín Jaume Antoni Munar está a una sola victoria de sacar un billete de clasificación para competir por primera vez en su vida en el cuadro final del Grand Slam de Roland Garros , el gran torneo de París.

Un hito que el santanyiner, de apenas 21 años de edad, tiene a su alcance tras imponerse ayer al canadiense Felix Auger-Aliassime, por un doble 6-3, en una hora y 19 minutos. En su trascendente partido de hoy, de tercera ronda y una de las finales de la Qualy, Jaume Antoni Munar se enfrentará al coreano Duckhee Lee, número 242 del ránking mundial de la ATP y contra quien no ha jugado en el FedEx ATP Head2Head.

"Creo que he jugado muy bien", arrancó el mallorquín en su análisis del partido para la web oficial de la ATP en Roland Garros. El mallorquín ya se había medido al canadiense este curso en la primera ronda del ATP Challenger Tour de Barletta, en Italia. "Ya había jugado frente a Auger-Aliassime hace cuatro meses. Fue un partido muy duro, tanto física como mentalmente. Cuando él saca bien es difícil, porque su saque es muy fuerte, pero creo que en esta ocasión lo he hecho casi todo bien", explicó Munar.

Para plantarse a un partido del cuadro final de Roland Garros, el mallorquín firmó ayer un 74 por ciento de los puntos con su primer servicio, además de dejar su cuenta en 19 ganadores por tan solo 15 errores no forzados frente a los 31 de su rival. "Me he centrado en los pequeños fallos que tuve hace semanas jugando contra él. Traté de restarle tiempo, que no tuviese tanto para coger iniciativa y ahí es por donde he conseguido finalmente desarbolar su juego y su manera de jugar", desveló.

Clasificado el número 14 de la Carrera a Milán, a siete posiciones de las que dan acceso a jugar las Next Gen ATP Finals, Munar defiende: "Me quedo con lo que he hecho, creo que tanto contra él como contra chicos mayores tengo que fijarme en lo que hago yo".