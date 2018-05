Ciclismo

23.05.2018 | 00:25

Nico Alemany conquista el balear de descenso en BTT

El biker mallorquín Nico Alemany, del equipo The Gambers, se proclamó el domingo campeón de las Illes Balears en la especialidad ciclista de descenso con bicicleta de todo terreno (BTT). Para eso, fue el que mejor crono marcó en la IV edición del Descenso The Ponent Gambers que se disputó en el Trail Park de Peguera. En segunda posición se clasificó el máster 30 Bartomeu Caldés, mientras que en tercera posición se clasificó el mejor Sub 23, Xavier Andreu.