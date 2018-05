Rubiales elige a Bestard para ser vicepresidente en la Federación Española

Miquel Bestard fue nombrado ayer de forma oficial nuevo vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el recién elegido presidente Luis Rubiales. El máximo mandatario de la Española, expresidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y ex jugador de la cantera del Real Mallorca , ofreció el cargo a Bestard el pasado sábado. El presidente de la Federación Balear se encargará del fútbol aficionado.

"Estoy muy satisfecho", afirmó Bestard a este diario. "Al principio tuve algunas dudas de si aceptar o no el cargo, pero he hablado con personas de mi confianza y me han dicho que puede ser positivo para el fútbol balear", reconoció. Bestard, que el domingo no estará en Anduva en el partido que puede significar el ascenso del Mallorca a Segunda, asegura que conoce bien "toda la problemática del fútbol aficionado", y es por este motivo "por el que he aceptado la propuesta" del nuevo presidente de la Federación Española, que liderará el nuevo proyecto después de casi treinta años de Ángel María Villar al frente del fútbol español, ahora inhabilitado por el caso Soule.

Bestard, que suma doce años al frente de la Balear de Fútbol, ocupará la vicepresidencia de la Federación Española los dos próximos años, hasta que se convoquen nuevas elecciones. El nuevo cargo de veterano dirigente mallorquín, que también ha ocupado el cargo de seleccionador balear, no le obligará a desplazarse a Madrid más que en momentos puntuales, por lo que seguirá liderando la Federación Balear desde su despacho.