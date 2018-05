Rubiales nombra a Miquel Bestard vicepresidente de la Federación Española de Fútbol

ha sido nombrado esta mañana, de forma oficial,por el recién elegido presidente. El máximo mandatario de la Española, ex presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) y ex jugador de la cantera del Real Mallorca, ofreció el cargo a Bestard el pasado sábado. El presidente de la Federación Balear se encargará del

"Estoy muy satisfecho", ha afirmado Bestard a Diario de Mallorca. "Al principio tuve algunas dudas de si aceptar o no el cargo, pero he hablado con personas de mi confianza y me han dicho que puede ser positivo para el fútbol balear", ha reconocido. Bestard asegura que conoce "toda la problemática del fútbol aficionado", y es por este motivo "por el que he aceptado".

Bestard, con más de tres lustros al frente de la Balear de Fútbol, ocupará la vicepresidencia de la Federación Española los dos próximos años, hasta que se convoquen nuevas elecciones.