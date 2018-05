Mir ya sonríe desde el podio

ya posa sobre el podio decon su archiconocida sonrisa. El piloto mallorquín, vigente campeón de la categoría de bronce, se subió ayer alen el circuito de Le Mans El palmesano, que salió desde la quinta posición, finalizó elsolo por detrás del italiano

Ya antes de la salida la carrera de Moto2 perdió a uno de sus principales contendientes, el español Xavier Vierge (Kalex), que había sido segundo de entrenamientos, quien tuvo que salir desde la calle de talleres al tener problemas técnicos durante la vuelta de formación. Así, el italiano Francesco Bagnaia ejerció de líder desde el mismo momento en que se apagó el semáforo por delante de Álex Márquez y del alemán Marcel Schrotter, con Joan Mir en la quinta posición y Vierge completando el giro inicial en la decimoctava plaza.

Bagnaia comenzó a tirar con fuerza para intentar escaparse y tras su estela se marchó Márquez. El italiano se fue escapando de todos sus rivales y el único que aguantó el 'tirón' fue el de Cervera, en tanto que su compañero en el equipo Estrella Galicia, Mir, se esforzó por no ceder un ápice de terreno en la lucha por su primer podio al alemán Marcel Schrotter, al que superó en el decimoquinto giro.

Sin percances ni incidencias que reseñar, Francesco Bagnaia se adjudicó su tercera victoria de la temporada que le consolida al frente de la clasificación provisional del mundial con 25 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que ahora es el portugués Miguel Oliveira. Alex Márquez pasa de la quinta a la tercera plaza del campeonato, a 31 puntos del líder, Joan Mir consiguió su primer podio en la categoría de Moto2 y Vierge culminó su remontada con la quinta plaza final.

El piloto palmesano dijo estar satisfecho con su primer podio en la categoría, aunque "después de lo bien que habían ido los últimos libres", le habría "gustado luchar con ellos, pero lo mismo habría acabado todo igual". "Esperaba que al principio de la carrera, si no hubiésemos hecho la salida que hicimos y de perder tanto tiempo en adelantar pilotos, me hubiera ido con ellos pues sé que a final de carrera hacíamos los mismos tiempos, algunas veces incluso mejor, y hubiésemos estado ahí, me habría gustado luchar con ellos pero bueno, igual hubiese acabado todo igual, quien sabe", explicó Mir

Para el mallorquín el podio en Le Mans llega tarde ya que dijo: "En Austin me hubiera gustado, pero llega cuando tiene que llegar y lo importante ahora es seguir así luchar igual en todas las carreras que quedan". Y recordó nuevamente: "Si no hubiera pasado lo que pasó al principio de la carrera al final no sé si ganar, pero sí que podría haber luchado por la victoria". Sobre su futuro y su intención de subir o no a MotoGP, no dudó al afirmar: "Subiría siempre que me sienta competitivo en Moto2 y me estoy sintiendo bien, si subiría".