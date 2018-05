Joan Bauzá: "Estaba convencido de que podíamos dar la sorpresa"

"Satisfecho" y "muy feliz" por su victoria, pero comedido y prudente –como siempre– en sus declaraciones. Así se mostró Joan Bauzá, ante el micrófono de IB3, a la hora de valorar su segunda victoria en la historia del ´Gran Premi Nacional´, cosechada ayer a las riendas de Fibló de Font.Un triunfo máximo en una carrera de máxima exigencia que se le complicó en exceso tras la salida y en la que tuvo que remontar hasta a ocho rivales. Una serie de circunstancias de carrera que no le impidieron asegurar que a 600 metros de meta ya se vio ganador. "Cuando he visto que a falta de 600 metros ya solo tenía tres rivales por delante y que el caballo aceleraba me he sentido ganador", certificó el popular ´Càndil´ sobre las sensaciones con las que afrontó el tramo decisivo de la clásica.

Joan Bauzá aseguró que "Fibló de Font es uno de los mejores potros de su promoción, aunque por diferentes circunstancias tuvo que dejar de competir, pero cuando ha recuperado la salud ha progresado mucho".

"Desde el primer entrenamiento con Fibló de Font estaba convencido de que podíamos dar la sorpresa y ganar el Gran Premi", añadió Joan Bauzá a su discurso en clara referencia a su inesperado triunfo –para la mayoría– por delante del gran favorito, como era el caso de Fortunato Dream.



"Es el mejor de su promoción"

Pep Rotger, propietario de Fibló de Font, celebró que su potro hubiese respondido tan bien en la carrera más importante que se puede ganar un caballo en Mallorca y destacó el trabajo realizado ayer a sus riendas por su conductor: "Fibló ha estado muy bien y Joan Bauzá perfecto". "Desde siempre estoy convencido de que es el mejor elemento de su promoción y le hemos ganado el ´Gran Premi´ a un caballo muy bueno", celebró Pep Rotger.

Ruth Orfila logró su segunda victoria consecutiva en el ´Gran Premi´ como entrenadora y aseguró que ella "confiaba mucho en Fibló de Font" pese a que no entraba en los pronósticos. "Hemos tenido muy buena guía", precisó.