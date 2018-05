Flamenc de Font explota su raza

Prolongando una racha de resultados casi perfecta, una gestión decidida y sin concesiones a sus rivales a cargo del genial Joan Toni Riera a las riendas de Flamenc de Font resultó decisiva en el triunfo que cosechó ayer el representante de las Cuadras Morro en el 'Memorial Joan Verger-Gran Premi Consell de Mallorca ' que se disputó en el Hipòdrom Son Pardo. La prueba de consolación ante el 'Gran Premi Nacional' de hoy.

Una carrera de prestigio en la que el hijo de SJ's Photo y la campeona nacional Odysse de Font, en representación del entrenamiento de Miquel Andreu, cruzó la línea de meta con una ventaja de dos enganches sobre el segundo. Apuntándose un discreto crono global de 1:18'0 minutos de promedio por kilómetro.

El ritmo de la carrera fue de más a menos, cayendo en picado progresivcamente, después de que su primer tramo de 650 metros se superase a una notable marcha de 1:12'7 minutos, tras una fulgurante puesta en acción tras el autostart, con los primeros 150 metros recorridos a 1:10'8. Un tramo inicial en el que Joan Toni Riera defendió con uñas y dientes la posición de privilegio de Flamenc de Font entre los primeros.



Muy desgastados

Farruquito by Night, con Miquel Mestre, se apuntó la segunda plaza tras cuestionar seriamente a lo largo de la última curva el dominio de Flamenc de Font. Un importante esfuerzo, que junto al añadido de rodar a lo largo de muchos metros por el puesto de la muerte, debilitó a la hora de la verdad al representante de la Cuadra Atlètic. Un desgaste y circunstancia de carrera que estuvo a punto de costarle caro a Farruquito by Night. Especialmente cuando Fred de Llevant, con Toni Frontera exigiéndole al máximo a lo largo de los últimos 500 metros, tuvo la oportunidad de remontarlo in extremis, aunque se quedó corto en ese objetivo y se tuvo que conformar con la tercera plaza.

Los tres favoritos, de esta forma, se repartieron las tres primeras plazas de la popular clásica de consolación. Una prueba en la que en cuarta posición, y como primera de las yeguas, se clasificó Fuck me I'm Famous, dirigida por Joan Riera Sitges.