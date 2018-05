Flamenc de Font triunfa en el ´Memorial Joan Verger´ de Son Pardo

La gestión decidida del geniala las riendas deha resultado decisiva en el triunfo cosechado por el representante de las Cuadras Morro en eldisputado hoy en el. Se trata de la prueba de consolación ante el 'Gran Premi Nacional'. Una carrera de prestigio en la que ely la campeona nacional, en representación del entrenamiento de Miquel Andreu, ha cruzado la línea de meta con una ventaja de dos enganches sobre el segundo y ha vencido con un discreto crono deminutos de promedio por kilómetro.

Farruqito by Night, con Miquel Mestre, se ha apuntado la segunda plaza tras cuestionar seriamente a lo largo de la última curva el dominio de Flamenc de Font. Un importante esfuerzo, que junto al añadido de rodar siempre por el puesto de la muerte, ha debilitado al final al representante de la Cuadra Atlètic. Una circunstancia que ha estado a punto de aprovechar Fred de Llevant, con Toni Frontera, aunque se ha quedado corto y se ha debido conformar con la tercera plaza.

Los tres favoritos, de esta forma, se han repartido las tres primera plazas de la clásica de consolación. Una prueba en la que en cuarta posición, y como primera de las yeguas, se ha clasificado Fuck me I'm Famous, con Joan Riera Sitges.

Igualmente, a lo largo de la reunión ha destacado también la rotunda victoria de Excellence, con Toni Frontera, en el 'Premi Diluvi'. Una carrera, para nacionales de 4 y 5 años de edad, en la que la hija de Coktail Jet, rodando a un promedio kilométrico muy bueno de 1:15'6 minutos, ha desbordado con facilidad a lo largo de la recta de meta a dos efectivos tan brillantes como son Enemic y Dafi RS.

MEMORIAL JOAN VERGER-GRAN PREMI CONSELL DE MALLORCA

5ª Carrera, 2.150 m/A. (9.000 euros)

1. FLAMENC DE FONT (Joan Toni Riera) 1:18'0

2. Farruquito by Night (M. Mestre) 1:18'2

3. Fred de Llevant (A. Frontera) 1:18'3

4. Fuck me I'm Famous (J. Riera S) 1:19'4

5. Fali DT (P. Sebastiá E) 1:19'8

6. Fupala Prim RV (M. Riera B) 1:20'2

7. Futur Duran (O. Puigserver) 1:22'3

8. From Duran (B. Mascaró) s.c.

9. Fabulos Mar (J. Bauzá) s.c.

10. Fashion Gold (Jme. Fluxá) s.c.



PREMI LIRICA

1ª Carrera, 2.150 m/A.

1. DURAN DURAN (B. Mascaró) 1:17'7

2. Cyrano d'Escafi (F. Bennásar) 1:17'8

3. Ell de Castellet (A. Tur) 1:17'9

4. Espira Star (M.A. Binimelis) 1:18'4

5. Diamond Monsol (A. Frontera) 1:18'5

PREMI CONSELL DE MALLORCA

2ª Carrera, 2.150 m/A. (1.500 euros)

1. FOREVER AGAIN VX (A. Riera B) 1:19'7

2. Falconet (A. Pou) 1:20'1

3. Fitipaldi AR (G. Pou) 1:20'1

4. Fosc JP (A. Frontera) 1:20'1

5. Fee Mauritius (D.M. Pereira) 1:20'6

PREMI MILORD DE NORIS

3ª Carrera, 2.150 m/A. (1.500 euros)

1. TORRENT DU BANNEY (M. Amer) 1:18'0

2. Usko des Landiers (J.T. Vaquer) 1:18'0

3. Aldebarán G (E. Sáez) 1:18'3

4. Ukraine du Galon (M.E.C. Vissiere) 1:18'3

5. Voltage Darche (Jul. Pons) 1:18'5

PREMI DILUVI

4ª Carrera, 2.150 m/A. (5.000 euros)

1. EXCELLENCE (A. Frontera) 1:15'6

2. Enemic (M. Bosch) 1:15'8

3. Dafi RS (M. Mestre) 1:15'8

4. Es Gonyador de Font (J.A. Riera) 1:16'5

5. Deco SAS (J. Riera S) 1:17'0