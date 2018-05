Antonio Vadillo: "Fallamos en la Liga al quedar tan lejos del Jaén y Magna"

El entrenador del Palma Futsal , Antonio Vadillo, se mostró decepcionado por quedar apeados ante El Pozo. "El partido se define en dos partes, en los primeros quince minutos han sido superiores, pero el partido se inclina en dos errores graves nuestros que nos han hecho mucho daño. En uno no cortamos el balón y el otro llega por un error en la construcción del juego. Con el 2-0 el equipo ha salido enchufado, presionando muy bien y con ocasiones, pero ha llegado el 3-0. Y con portero-jugador lo hemos intentado y hemos marcado, pero no ha bastado", dijo. Sobre la nota que le pone a la temporada, el técnico fue claro. "Es pronto para decirlo, pero hemos fallado en la liga regular, no por la posición, sino por quedar tan lejos de Jaén y Magna", destacó.