Dovizioso descarta a Lorenzo

n El italiano Andrea Dovizioso, que ayer comunicó la renovación de su contrato por dos temporadas con Ducati, puso en duda la continuidad del mallorquín Jorge Lorenzo en el equipo. "Quiero felicitar a Andrea y Ducati por haber llegado a este acuerdo de renovación por los próximos dos años", señaló ayer el palmesano.

El transalpino dijo no ser un piloto que ponga veto a otros, pero se "mojó" al asegurar que "en este momento parece que las posibilidades más altas las tienen Miller o Petrucci". De esta forma, Dovizioso, que ayer firmó el mejor tiempo de MotoGP y nuevo récord de vuelta rápida al circuito de Le Mans en la primera jornada de entrenos del Gran Premio de Francia, descartó la renovación de Jorge Lorenzo, su compañero en el equipo y que acaba contrato a final de año. "No soy un piloto que ponga vetos a pilotos, no es mi estilo, no me gusta, pero es lógico que diga lo que piense, y es justo que se lo haga ver a Ducati, aunque la decisión es de Ducati", recalcó el italiano.

En cualquier caso Andrea Dovizioso dijo no tener "ningún problema con Jorge, y si Lorenzo llega a un acuerdo con Ducati, no tengo problemas".

El italiano de Ducati dominó el primer día de entrenamientos del Gran Premio de Francia de MotoGP, mientras que Jorge Lorenzo fue décimo. "El primer día de acción en Le Mans ha sido bastante positivo, hemos podido trabajar con calma y hemos sacado algunas conclusiones interesantes. Las sensaciones son buenas, aunque creo que hubiéramos podido mejorar el tiempo y también esa décima posición. Con el neumático nuevo hemos probado un último setting diferente, pero no me he encontrado del todo cómodo y no he podido bajar los tiempos como han hecho los demás. Tenemos margen de mejora y será muy importante entrar en el Q2 directamente", explicó el palmesano.