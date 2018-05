Jorge Lorenzo llega a Le Mans "en un buen momento de forma con la moto, convencido"

n El mallorquín Jorge Lorenzo (Ducati) aseguró en el circuito de Le Mans llegar a esta carrera "muy bien, muy convencido con las últimas sensaciones con la moto".

Lorenzo explicó que fue, sobre todo, tras "probar las piezas que trajo Ducati a Jerez, que calmaban un poco esa agresividad de la moto, por el nuevo chasis, el nuevo motor, y con esa combinación parece que se puede sacar beneficio para conseguir una moto más estable y más calmada".

"El objetivo aquí –en Le Mans– será el mismo, ser competitivos desde el primer día y jugárnoslo todo en carrera. Llego cargado de energía y con muchas ganas de correr en Francia, una de las pistas donde más veces he ganado",señaló Jorge Lorenzo, que añadió: "El año pasado llegué aquí un poco verde, todavía no conocía muy bien las sensaciones de la moto y, además, no teníamos el nuevo carenado y fue una carrera difícil, con condiciones cambiantes".

"Pero ahora parece que va a hacer sol los tres días y estoy en un buen momento de forma con la moto, convencido, por lo que creo que estamos para recoger los resultados que nos merecemos pero que por mala suerte no han podido llegar antes", afirmó.

Lorenzo no quiso entrar en su renovación por Ducati. "Todos los pilotos tenemos conversaciones con nuestros representantes, pero la verdad es que en este momento poco se puede hacer en ese sentido, sólo pensar en rodar lo más fuerte posible", indicó.

"Ahora mismo sólo tenemos seis puntos, pero son los que tenemos después de haber perdido en Jerez dieciséis o veinte; lo más importante es que en Jerez pude rodar muy fuerte, de una manera muy determinante, como hacía mucho tiempo que no conseguía, y el test de Mugello también ha ido bien por lo que tenemos una gran oportunidad para conseguir los resultados que creo que merecemos", recalcó Lorenzo, quien aseguró que no pensaba en tomarse un año sabático: "No creo que exista esa posibilidad, si llega el momento de dejarlo lo dejaré definitivamente, pero no creo que me tome ningún año sabático".