El Palma cree en la remontada

ElPozo domina 1-0. Los mallorquines cayeron por 3-4 en el primer partido de la eliminatoria, por lo que deben ganar dos duelos para meterse en las semifinales

"Hemos demostrado que cuando competimos a nuestro máximo nivel somos capaces de ganarle a cualquiera". Estas palabras pronunciadas por el técnico Antonio Vadillo minutos después de llevarse un varapalo mayúsculo por la derrota, en el primer partido de la eliminatoria de cuartos por el título de Liga, son toda una declaración de intenciones (3-4). Acababan de caer ante ElPozo Murcia por culpa de un gol de Pito a solo treinta y cuatro segundos del final, pero en el vestuario de Son Moix quedó la sensación de que están vivos. Es el más difícil todavía, pero no es imposible. Los mallorquines deben ganar dos partidos seguidos, ambos en el Palacio de los Deportes de Murcia -ofrecidos por Eurosport2-, para meterse en las semifinales -mañana y el sábado, en el caso de que haya un tercer duelo, a las 21:15 horas-. Suena a quimera, pero no lo es.

En la plantilla están convencidos de que si tumban a los pimentoneros en el decisivo duelo de este viernes alimentarán las dudas del rival de cara al choque del sábado. ElPozo no fue tan superior a los palmesanos como debería demostrar la diferencia de presupuesto, ni muchos menos. "Me quedo con la imagen del equipo. Hemos dado un paso al frente, de querer la eliminatoria y el partido. Ahora nos tenemos que levantar e ir a Murcia con la mentalidad de que vamos a tener nuestras opciones", subrayó Vadillo. Y sabe de lo que habla. Esta temporada los de Duda han dejado de ser la bestia negra de los verde pistacho. Y eso que parecía que la dinámica ante ElPozo seguiría siendo la misma a principio de curso ya que, en la primera vuelta, los baleares sucumbieron por 2-0 en Murcia. No obstante, cuando más complicado parecía por la irregularidad del Palma Futsal, llegó el premio. Y en un escenario inolvidable como el WiZink Center de Madrid. El 15 de marzo sorprendieron al mundo del fútbol sala al vence en los cuartos de final (1-2) de la Copa de España y en la Liga, poco después, también vencieron por 4-1 en Son Moix. Otra gesta es posible. Y lo mejor es que la plantilla se lo cree.