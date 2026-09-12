Menorca i Eivissa estan ‘Fartes’: "Hi ha una desafecció general cap a les mobilitzacions"
Les manifestacions ja no són suficients per canalitzar el malestar de la població de les Illes, que de cada pic s’inspira més en els animals per organitzar-se: a Palma, les abelles molesten; a Menorca, les formigues fan feina i a Vila, les sargantanes resisteixen
Alba Tarragó
Si a Palma les abelles de Brunzit molesten, a Menorca les formigues no deixen de fer feina i les sargantanes d’Eivissa resisteixen. I totes elles sopen a la fresca contra el model turístic que les oprimeix. Aquest és el balanç d’unes Illes que han aconseguit mobilitzacions sense precedents per recuperar l’espai públic davant del negoci turístic i que han demostrat que, a banda de manifestar-se, saben passar a l’acció. “Hi ha una desafecció general cap a les mobilitzacions. Ja s’ha vist que per bé que siguin multitudinàries, no acaben tenint gaire transcendència. És més fàcil mobilitzar a la gent amb aquests altres formats: generen un sentiment de pertinença i fan sentir a la gent que estan fent alguna cosa útil”, reflexiona Ana Gornès, activista involucrada en el col·lectiu de Fartes, una iniciativa de Via Menorca que –alhora– parteix d’una campanya del GOB.
Per això, continua, sempre han intentat fer accions participatives, entre les quals destaquen “una ocupació de Cala en Turqueta, una abraçada col·lectiva a tot el centre històric de Ciutadella o una rua carnavalesca per denunciar la gentrificació”, juntament amb el sopar a la fresca que va arreplegar 800 persones a la plaça de la Catedral de Ciutadella el 13 de juny. El punt d’inflexió, però, va arribar amb les formigues que diuen “N’estam fartes”. L’insecte que ha esdevingut una icona –fins i tot, ja té marxandatge– i que ha tengut un impacte que no esperaven: “Estam desbordades amb les camisetes, feim una tirada darrere l’altra. Consideram que l’èxit de Fartes respecte dels altres missatges és que és més directe i contundent. I que és un sentiment compartit entre moltes”.
Tot i que no van escollir aquest insecte com a imatge voluntàriament, Gornès manté que els ha servit com a inspiració: “És un animal que fa feina per baix, i que tothom trepitja”. La realitat és que un dels seus membres té vinculació amb una companyia de circ amb seu a Badalona, on tenien moltes d’aquestes figures gegants, i els van oferir les formigues. I de les formigues, Fartes a les sargantanes Fartes, de les quals Via Menorca no en tenia constància fins que van veure les seves publicacions a les xarxes socials: “Ens va fer molta gràcia, perquè això vol dir que la campanya té vida pròpia. El missatge és senzill i arriba fàcil”, reconeix Gornès.
De fet, els moviments socials i les entitats activistes vinculades a la lluita contra el turisme tampoc identifiquen una autoria clara darrere aquesta imatge de les sargantanes Fartes que, com les seves veïnes menorquines, va convocar un sopar a la fresca amb l’objectiu de recuperar els carrers per part de la ciutadania. Darrere aquest anonimat, van aconseguir citar un centenar de veïns i veïnes de Vila el 27 d’agost, al costat del Monument dels Hippies. Aquesta, però, no ha estat l'única mobilització lúdica i popular que defuig de les tradicionals manifestacions. L’Associació de Joves d’Eivissa lideren aquest canvi de paradigma a l’illa Pitiüsa, amb iniciatives com la xidriada popular, convocada per dia 30 d’agost a Cala Saladeta. Un dels seus membres, Dídac Ferrer, reivindica en aquest sentit com se senten els residents: “Durant l’estiu, pareix que se’ns ha negat la platja o la primera línia de mar, com si els residents molestàssim i fos territori únicament per als turistes”. Per aquest motiu, Ferrer assegura que la xindriada vol servir per “encalentir motors” i que és només el començament de tot un seguit d’accions que continuaran al setembre.
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