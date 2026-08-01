Ruta per pastissos de formatge a Mallorca
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
Redacció IDÒ
El 30 de juliol se celebrà el Dia Mundial del Pastís de Formatge que, en els darrers anys, ha passat de ser un clàssic de la rebosteria a convertir-se en un dels dolços més cercats a cafeteries, restaurants i pastisseries. Amb versions més cremoses, més torrades o reinterpretades amb ingredients locals, el cheesecake viu un dels seus millors moments. Amb motiu d’aquesta celebració, hem recopilat algunes de les recomanacions que ens han fet arribar els lectors per elaborar una petita ruta gastronòmica per diferents punts de Mallorca. Quatre establiments que, cadascun amb el seu estil, han convertit el pastís de formatge en un dels grans protagonistes de la seva carta.
Pollença: Can Mir 45
La primera aturada ens duu fins a Can Mir 45, a Pollença. Aquest restaurant, situat a prop de la Parroquia Mare de Déu Dels Àngels, és una de les adreces que entre les recomanacions dels lectors. Tot i que la seva proposta gastronòmica aposta pel producte mediterrani i les tapes, el pastís de formatge ha aconseguit guanyar-se un lloc destacat entre les postres més demanades. La seva textura cremosa i l’equilibri entre dolçor i intensitat fan que sigui una bona manera d’acabar qualsevol àpat després de recórrer els carrers del centre històric o visitar el Calvari.
Sa Coma: Dulzarte
La ruta continua a Sa Coma, on Dulzarte s’ha convertit en una referència per als amants de la rebosteria artesanal. Especialitzat en elaboracions dolces, aquest establiment destaca per cuidar tant la presentació com les textures dels seus productes. El pastís de formatge és un dels seus grans reclams i una de les opcions recomanades pels clients habituals. És una aturada perfecta tant per a un berenar com per posar el punt final a la jornada.
Artà: Sa Grípia
A Sa Grípia, a Artà, el cheesecake també ocupa un lloc privilegiat a la carta. En aquest establiment aposten per una recepta que prioritza la cremositat i el sabor del formatge, sense artificis, mantenint l’essència d’un dels postres més populars dels darrers anys. La visita es pot completar amb un passeig pel centre històric d’Artà o pel seu mercat setmanal, convertint la parada gastronòmica en una excusa més per descobrir aquest municipi del nord-est de Mallorca.
Cala d’Or: Clement
L’última parada ens trasllada fins a Clement, a Cala d’Or. Aquest establiment també figura entre les recomanacions dels nostres lectors gràcies al seu pastís de formatge. Després d’un passeig pel port o per alguna de les cales de la zona, és una bona opció per fer una pausa i gaudir d’unes postres que han contribuït a consolidar la reputació gastronòmica del local.
Aquesta selecció és només una petita mostra de la gran varietat de pastissos de formatge que es poden trobar arreu de Mallorca. Des de receptes més tradicionals fins a versions amb un toc més contemporani, cada establiment hi aporta la seva personalitat. Amb motiu del Dia Mundial del Pastís de Formatge, la ruta es converteix en una invitació a descobrir nous racons de l’illa a través d’un dels dolços que més adeptes ha guanyat en els darrers anys.
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