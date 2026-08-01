Marmolería Taller Lerma, un negoci familiar: «Hi ha clients que valoren moltíssim el producte local i, sobretot, que sigui producte de Mallorca»
Aurora Lerma, de Marmolería Taller Lerma, repassa la història d’aquesta empresa familiar de Campos, nascuda fa tres dècades de la passió del seu pare per la pedra. Del petit article decoratiu als grans projectes com el de la casa de Laura Escanes, el taller ha sabut combinar artesania, tecnologia i producte local sense perdre l’essència d’una empresa arrelada al poble
A vegades, una empresa familiar neix d’una decisió inesperada: un home que arriba d’Andalusia per fer feina a l’hostaleria, prova el món de la pedra gairebé per afició i queda enamorat d’un ofici. Així va començar Marmolería Taller Lerma, a Campos, fa uns trenta anys. Avui, amb el relleu generacional en marxa, el taller continua treballant la pedra natural i el porcellànic amb una filosofia clara: no créixer per créixer, sinó fer projectes amb sentit, cuidar el detall i mantenir viu un ofici que cada vegada té menys mans especialitzades.
Com va néixer Taller Lerma i quina història familiar hi ha darrere l’empresa?
Lerma va néixer fa uns 30 anys. El meu pare és d’Andalusia i va venir aquí a fer feina en el món de l’hostaleria. El meu padrí, que era d’aquí de Mallorca, era picapedrer i mestre artesà de pedra. I un dia, per afició, mon pare va voler provar el món de la pedra i en va quedar enamorat. Va començar fent articles petits: rellotges, peces de decoració per a casa… I, a poc a poc, va començar a fer més coses, fins que va decidir deixar el món de l’hostaleria i centrar-se directament en el món de la pedra, sobretot la pedra de Mallorca. Primer varen començar amb articles de decoració i després ja varen entrar més dins el sector de la construcció: arcs, voltes de pedra, façanes… Avui en dia estam més centrats en cuines i banys, sobretot. Amb el temps, mon pare va incorporar una màquina de control numèric, que va ser de les primeres que hi va haver aquí a l’illa. Després ma mare se va incorporar amb ell a l’empresa i, al cap d’uns anys, tant el meu germà com jo també ens hi vàrem afegir. El meu germà una mica abans que jo. Ara som en aquest relleu generacional i tant ell com jo ens encarregam un poc de tot.
Destacau molt la part artesanal, la qualitat i el fet de cuidar el procés. Com definiria la filosofia que ha guiat sempre el projecte?
La nostra filosofia sempre ha estat combinar tradició amb tecnologia. I, sobretot, mantenir sempre l’essència de ser una empresa petita. No volem ser una empresa gran; volem mantenir aquesta essència d’empresa petita i artesanal, cuidar el detall i no créixer per créixer. Es tracta de fer projectes que realment ens apassionin a nosaltres i també al client, òbviament. No fer feina perquè sí, ni fer projectes que realment no ens omplen.
Quin paper creu que juga una empresa familiar com la vostra dins el teixit econòmic i social de Mallorca?
Consider que tots els tipus d’empresa són importants. Simplement, nosaltres ens orientam cap a un tipus de client més específic, més detallista, que cerca una altra qualitat. No estam enfocats a obres grosses o projectes on tot és igual. Tant una empresa com l’altra poden ser importants, però estan orientades a clients diferents. Nosaltres feim feina sobretot per a client final, arquitectes o interioristes que cerquen projectes únics. No tant per a promocions on se fan 50 o 60 vivendes totes iguals.
Feis feina sobretot a Mallorca o també a la resta de les Balears?
Normalment feim feina a Mallorca, perquè el que tenim aquí ja ens és suficient. A vegades sí que hem fet projectes fora de Mallorca; per exemple, a Ibiza tenim alguns clients, i si ens hem de desplaçar no hi ha cap problema. Però no ens movem molt de les Illes perquè el que tenim aquí ja ens basta per cobrir allò que podem assumir.
Com ha anat evolucionant l’empresa des dels inicis fins avui?
Va començar amb articles de decoració petits, coses molt petites, i amb els anys hem arribat a fer projectes més grans, com la Fortalesa del Port de Pollença. També vàrem fer una restauració a Blanes, a Barcelona, fa uns vint anys més o manco. Hem passat de fer decoració petita a projectes integrals d’una casa: tot el que pot dur una vivenda en pedra natural, porcellànic i altres materials. L’evolució ha estat aquesta: de la peça petita a projectes molt més complets.
Heu participat en projectes destacats. Quin vos ha marcat especialment?
Per als meus pares, fa uns vint anys, quan ni el meu germà ni jo encara no érem dins l’empresa, diria que el projecte més important va ser la Fortalesa del Port de Pollença. Va durar uns mesos i jo, de petita, record perfectament l’entusiasme i tota l’energia que hi varen posar. A dia d’avui, per a nosaltres, destacaria el projecte de Laura Escanes a Menorca. És un projecte petit, però a nivell social i per a nosaltres ha estat un dels més importants que hem fet, juntament amb la seva interiorista, que és molt destacada. La veritat és que hem disfrutat moltíssim d’aquest projecte.
Com va sorgir aquesta col·laboració amb Laura Escanes?
Va ser una col·laboració per casualitat. Vàrem compartir-li el nostre enllaç d’empresa quan vàrem veure que se feia una casa a Menorca. Si hagués estat una casa a Madrid o a un altre lloc, segurament no ens hauria interessat tant, perquè no cercam sortir de les Illes. Però veure una persona que inverteix a les Illes, que els dona valor i que vol fer un projecte aquí, ens va cridar l’atenció. Li vàrem compartir la nostra feina i, al cap de poc temps, ens va contactar directament. Ens va dir que estava interessada en el que fèiem i a partir d’aquí vàrem parlar amb el seu equip. La veritat és que ha estat un gust fer feina tant amb ella com amb el seu equip d’interiorisme.
Ha estat important també per donar visibilitat al producte local?
Sí, i a més ella volia un producte d’aquí. Inicialment ja li vàrem proposar una pedra de les Illes, i ella volia que fos una pedra característica nostra, no un producte de fora. Crec que aquest projecte té molt de sentit per això: perquè ella cercava qualque cosa d’aquí, de les Illes, i això encaixava molt amb la nostra manera de fer.
Com ha canviat el sector i la demanda en els darrers anys? El client valora més el producte local que abans?
Crec que són les dues coses. Hi ha clients que valoren moltíssim el producte local i, sobretot, que sigui producte de Mallorca o de les Illes. Però també hi ha gent que no ho valora tant. Durant uns anys vàrem tenir la sensació que el client cercava sobretot preu, o simplement tenir qualque cosa, i li era igual si era un producte d’aquí o de fora. Ara sí que veim que el client valora molt més que sigui producte de les Illes i, sobretot, valora molt la mà d’obra artesanal, que crec que cada vegada és més escassa.
Sou a Campos. Quin vincle teniu amb el poble i per què era important continuar-hi?
Campos és el poble on va créixer ma mare, el poble que va acollir mon pare quan va venir cap aquí, i és el poble on hem crescut tant el meu germà com jo i tota la nostra família. Sempre hem tengut clar que no volíem sortir d’aquí. Creim que empreses com la nostra poden aportar un valor important al poble, i per això sempre hem volgut continuar a Campos. No ens hem plantejat canviar d’ubicació.
Quins són els principals reptes i avantatges de ser una empresa familiar avui, en un mercat cada vegada més competitiu?
L’avantatge principal és el tracte que pots oferir als clients. Una empresa gran també pot oferir un bon tracte, clarament, però un client particular valora molt poder tenir contacte directe amb els propietaris. Quan hi ha un problema o qualque cosa per resoldre, ho pot tractar directament amb nosaltres. I això, per al client, dona molta tranquil·litat. Els inconvenients del sector avui són sobretot la falta de personal qualificat i la dificultat de delegar feines. Ara mateix som les quatre persones de la família i alguns treballadors, però no volem créixer més perquè és molt complicat trobar gent qualificada dins el sector.
Quina és ara la prioritat de l’empresa? Créixer més o mantenir-vos en aquesta línia?
La nostra prioritat avui és seguir una mica dins la línia en què estam. Poder continuar fent projectes d’aquest nivell, que és el que realment ens agrada fer i on pensam que els clients estan contents amb els resultats. No som una empresa que escatimi en temps per tenir un millor resultat. Per nosaltres, el més important és que el client final estigui content. A vegades una feina penses que durarà un temps determinat i després s’allarga una mica més, però no hi ha mai un «no» per resposta quan es tracta del resultat final.
Creu que aquesta manera de fer ha estat una de les claus per mantenir l’empresa familiar durant tants d’anys?
Sí, crec que sí. També hi ha hagut altres coses importants. Per exemple, durant una crisi hi va haver una baixada de feina i els meus pares no sabien gaire bé cap a on seguir. En aquell moment, el meu germà va voler incorporar-se amb força a l’empresa, i una vegada ell ho va tenir clar, jo també m’hi vaig voler afegir. Crec que aquest relleu generacional, el fet que nosaltres volguéssim continuar endavant, també ha estat clau perquè l’empresa perduràs en el temps.
Com vos agradaria que Taller Lerma fos recordada d’aquí 25 anys?
Ens agradaria que fos recordada un poc com som ara: mantenint la nostra essència. Que ens recordassin com una empresa familiar i artesanal, que sempre ha cuidat els detalls, que ha respectat els productes d’aquí, de les Illes, i que sempre ha estat arrelada a Mallorca.
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