Qui hi ha darrere de NYAMI NYAMI? El nou duet mallorquí que amaga la seva identitat i ja té "fans incondicionals"
NYAMI NYAMI són un duet mallorquí anònim que ha publicat tres senzills, on la ironia i l’erotisme es mesclen per crear un univers musical sense competència. Ara preparen el llançament del seu primer àlbum
«Amagar la nostra identitat ens permet prendre més riscos»
La fina línia que separa la genialitat de la bogeria és la mateixa que divideix l’escàndol de la rialla. Però mesclar un sample del Preludi de la gota d’aigua de Frédéric Chopin amb la frase «si te toc com en Chopin, ses bragues se te xopen» només pot significar una cosa: un grup que no passa la censura.
NYAMI NYAMI poden ser qualsevol cosa, però corrents segur que no. El duet mallorquí va aparèixer del no-res aquest maig i ja presumeix de tenir «fans incondicionals». De moment només deixen conèixer el seu cor i la seva ànima a través de la música; la identitat continua amagada darrere una màscara.
«No creiem que les nostres identitats siguin tan interessants. Anar amb la cara tapada també et dona la possibilitat d’obrir-te més artísticament, de prendre més riscos i de mostrar-te més vulnerable a nivell sentimental», explica un dels integrants mentre beu suc.
«Tot el que sabem de música mos ho ha ensenyat en Chopin». Amb un lema així qualsevol esperaria un duet dedicat a la música clàssica. Error. Entre els temes de NYAMI NYAMI, que ja es poden escoltar a totes les plataformes digitals, hi conviuen el trap, l’electrònica i qualsevol idea que els passi pel cap.
Sa Meva Moixa (maig), A.M.I.S.T.É. (juny) i F3ST1V4L CH0P1N (juliol) són els tres senzills publicats fins ara, on l’erotisme, l’amor casual i l’amistat vertebren unes lletres tan particulars com difícils de classificar en un projecte que compta amb el suport del segell Cucavela Records.
Història d’amor
La història del grup és de pel·lícula dels dissabtes vespra. Segons expliquen, es van conèixer durant un concert d’Els Catarres a la plaça de toros d’Alcúdia. No va ser Cupido qui va disparar la fletxa de l’amor a primera vista, sinó un solo d’air guitar.
«Jo estava fent un solo d’air guitar i vaig veure que em mirava un tio de mig públic. Va ser una connexió immediata, un match instantani. Aquell mateix vespre vam decidir que havíem de crear un grup de música», recorda un dels integrants amb un cert to melancòlic.
El problema més gran va ser el de tots els grups adolescents: cap dels dos sabia tocar cap instrument. Això, però, no els va impedir llogar una sala d’assaig i passar-hi hores intentant compondre. «Vam arribar a la conclusió que el problema no era la tècnica musical, sinó que teníem un bloqueig emocional», expliquen.
La solució va ser acudir a una «terapeuta de grups musicals», que descriuen com una professional «terrible» en la seva feina, però brillant en màrqueting. «Era molt dolenta com a terapeuta, però feia molt bé el branding. Va ser ella qui ens va posar el nom de NYAMI NYAMI», expliquen.
Durant aquelles sessions també van descobrir que, en realitat, ja s’havien conegut de petits en un campus de natació de la UIB, un record que fins aleshores havien oblidat.
Abans de trobar la seva identitat actual, el duet assegura haver explorat tota mena de camins. Entre els noms descartats hi havia Fleuma Britànica, per a un projecte de punk; Magatzem Verd, quan volien fer ska, o Marina Mercant, un hipotètic tribut a Antònia Font.
La identitat secreta dels dos integrants no respon a cap elaborada i secreta estratègia de màrqueting, o això asseguren. Tot va començar per culpa d’un local del carrer Blanquerna, «molt conegut, a mà esquerra». La vigília d’una sessió de fotos promocional abans del llançament del primer senzill del grup, un dels membres va patir una greu intoxicació alimentària després de sopar-hi.
«Em vaig despertar amb la cara completament desfigurada i inflada. Vam decidir fer les fotos igualment, però amb la cara tapada», expliquen.
Primer àlbum
Després dels tres primers senzills, NYAMI NYAMI prepara el seu primer àlbum, un treball de dotze cançons que esperen publicar aquesta tardor. El defineixen com «un musical», ja que totes les peces formen part d’una mateixa història i comparteixen un fil narratiu.
«Ens interessava experimentar l’ofici d’escriure cançons. No tant esperar la inspiració, sinó entendre quins ingredients té una bona cançó i jugar amb diferents gèneres i maneres d’escriure», expliquen.
El disc inclourà referències als artistes que els han influït, tant en forma de samples com amb les lletres. La producció ha comptat amb Àngel Gelabert, mentre que l’enregistrament s’ha fet a Tramuntana Estudis amb Jaume Gelabert.
El duet també estudia enregistrar un videoclip i va aprofitar l’entrevista per autopromocionar-se i demanar doblers: «Si a algun lector del Diario de Mallorca li agradam, ens podria fer una donació. No volem fer un crowdfunding perquè hauríem de donar alguna cosa a canvi, i a nosaltres només ens interessa que entrin els doblers».
Primer directe de NYAMI NYAMI
Pel que fa als directes, NYAMI NYAMI assegura que començarà a pujar als escenaris ben aviat. La primera cita serà un DJ set el 15 d’agost a Factoria de So, a Santa Maria del Camí, on combinaran música per ballar amb alguns avançaments del seu repertori: «La gent podrà passar una molt bona estona i també podrà escoltar els nostres temes, tant els que ja hem tret com alguns de nous».
Això sí, els qui esperin descobrir la identitat del duet hauran de continuar armant-se de paciència. Aquest estiu seguiran actuant amb la cara tapada. El motiu l’explica un dels integrants: «Durant l’estiu em surten unes taques a la pell molt desagradables de veure, així que seguirem durant l’època de calor amb la cara tapada».
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