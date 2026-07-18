Kate, russa resident a Mallorca que està aprenent català: «Quan t’acostes a una cultura amb respecte, la gent t’obre les portes»
«Crec que qualsevol persona que tengui l’oportunitat de fer de l'illa ca seva és molt afortunada. Només fa falta aprofitar aquesta oportunitat amb respecte, curiositat i ganes d’aprendre», afirma
Quan Kate va arribar a Mallorca l’octubre de 2025, només coneixia l’illa a través dels comentaris de persones que hi havien passat les vacances. Menys d’un any després, aquesta jove russa s’ha convertit en una de les cares més conegudes de les xarxes socials pel seu procés d’aprenentatge del català i per l’estima amb què xerra de la cultura mallorquina.
Nascuda a Rostov del Don, al sud de Rússia, assegura que la seva manera de ser trenca alguns estereotips. «Sempre dic que som una russa una mica diferent de la imatge que molta gent té. Al sud de Rússia la gent solem ser molt oberta, càlida i propera, i crec que encara duc aquesta manera de ser amb jo», explica. Després d’estudiar Global Hospitality Management a Marbella, va decidir començar una nova etapa a Mallorca, una decisió que no ha lamentat. «Ara, després de gairebé nou mesos vivint aquí, puc dir amb tota sinceritat que Mallorca té una ànima pròpia. És una illa amb una identitat molt forta, una cultura molt rica i una manera de viure que t’acaba atrapant», afirma.
El seu interès per la llengua va arribar gairebé al mateix temps que ella. «Des del primer mes que vaig viure a Mallorca vaig començar a fixar-me en els petits detalls de l’illa», recorda. Un amic mallorquí va ser la primera persona que li va descobrir la cultura local, però també hi va contribuir la lectura del llibre Queridos Mallorquines, que, segons explica, «va ser com obrir una porta nova». A partir d’aquí, va decidir aprendre català de manera constant amb aplicacions, vídeos de creadors mallorquins i molta pràctica. La primera expressió que va incorporar va ser: «Uep, com anam?».
Sense cap expectativa, va començar a compartir aquest procés a Instagram. «Ho feia simplement com un diari personal», explica. La resposta, però, la va sorprendre. «Mai no m’hauria imaginat la rebuda que tindrien els meus vídeos», assegura. Destaca especialment el suport rebut per part dels mallorquins: «El que més m’ha emocionat és veure quantes persones m’han ofert ajuda per continuar aprenent català, corregint-me amb respecte, animant-me i compartint paraules i expressions mallorquines». Per a ella, aquesta experiència confirma que «quan t’acostes a una cultura amb curiositat, respecte i ganes d’aprendre, la gent també t’obre les portes».
El que més m’ha emocionat és veure quantes persones m’han ofert ajuda per continuar aprenent català, corregint-me amb respecte, animant-me i compartint paraules i expressions mallorquines
Aprendre la llengua també li ha servit per integrar-se millor en el seu nou entorn. Fa poc es va apuntar a un grup de conversa en català a Palma. També valora molt els petits gestos quotidians. «Al supermercat del meu barri ja em coneixen. Sempre intenten parlar-me en mallorquí i jo ho agraesc molt. Encara que tardi una mica a respondre, mai no canvien automàticament al castellà. M’animen a continuar intentant-ho», explica.
Kate també ha descobert una Mallorca que va molt més enllà de les platges. «Pensava que era més de platja que de muntanya, però la Serra de Tramuntana ha ocupat un lloc molt especial al meu cor», diu. Recorda especialment una excursió per Deià, Sóller i sa Calobra, i assegura que Valldemossa és, de moment, el seu indret preferit. A més, confessa que li apassionen les tradicions de l’illa. «Cada vegada que veig un ball de bot en directe, m’emocion. Em sembla molt bonic veure com la gent cuida la seva cultura i la transmet de generació en generació», afirma.
Em sembla molt bonic veure com la gent cuida la seva cultura i la transmet de generació en generació
Guarda al mòbil una llista d’expressions mallorquines que va descobrint i reconeix que dues de les seves favorites són «betuadeu» i «a mem». «Cada paraula nova que aprenc és també una manera de conèixer una mica millor Mallorca», explica.
Quan li demanen quin consell donaria a les persones que arriben a viure a l’illa, ho té molt clar: «No fa falta parlar un català perfecte. El simple fet d’intentar-ho ja canvia moltes coses», assegura. Per això anima els nouvinguts a interessar-se per la història, les tradicions i la llengua del lloc on viuen. «Mallorca m’ha donat molt més del que esperava quan hi vaig arribar. Crec que qualsevol persona que tengui l’oportunitat de fer de Mallorca ca seva és molt afortunada. Només fa falta aprofitar aquesta oportunitat amb respecte, curiositat i ganes d’aprendre», conclou.
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