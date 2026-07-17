Participa al nou Concurs de Fotografia d'IDÒ!
Diario de Ibiza i Diario de Mallorca premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes
Redacció IDÒ
El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.
«La vida quotidiana a les Illes»
Les fotografies hauran de retratar moments, escenes o situacions del dia a dia a les Illes Balears, posant el focus en les persones, els espais que habiten i les relacions que s’hi estableixen.
L’objectiu és mostrar la diversitat, l’autenticitat i la riquesa de la vida quotidiana de les illes.
Idò, t’atreveixes a capturar l’essència de l’illa en una imatge?
QUI POT PARTICIPAR?
Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.
El concurs compta amb una única categoria.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.
COM PARTICIPAR?
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic fins al 28 de setembre de 2026 a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.
JURAT I PREMIS
El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:
Lot sorpresa de productes de Diario de Mallorca.
El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.
CONVOCATÒRIA
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
- Juzgan al exjefe de otorrinos de Son Espases por la muerte del exalcalde de sa Pobla: “Siento el dolor de la familia al haberles hecho creer que su familiar podría estar vivo”
- Una madre denuncia el trato recibido a su hijo con discapacidad en el Aeropuerto de Palma: 'Tuve que bajar al niño en brazos del avión porque la asistencia no iba a venir
- El Govern activa las ayudas de 10.000 euros para que los menores de 40 años compren su primera vivienda en Baleares: quién puede pedirlas, requisitos y cómo solicitarlas
- Las dos activistas detenidas por las pintadas antiturísticas en inmobiliarias de Santa Maria salen en libertad
- La Guardia Civil detiene a dos personas en Santa Maria por su participación en la campaña antiturística de Menys Turisme Més Vida
- Palma aprueba un diseño para el nuevo bar Pesquero muy similar al que rechazó en mayo
- Jorge Rodríguez, portavoz de Aemet en Baleares: 'Llucmajor ha registrado la temperatura más alta del verano en Mallorca con 40,8 grados
- SFM habilita por primera vez trenes nocturnos especiales por el festival Orgullosament Inca