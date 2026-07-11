Erika Lizárraga, argentina que ha crescut a Mallorca: «Als aniversaris hi ha pizza, ‘asado’ i coca de trampó»
Argentina de naixement i mallorquina d’adopció, la neuropsicòloga i creadora explica com les xarxes li han permès reivindicar una identitat construïda entre dues cultures
Arribar a un lloc nou amb vuit anys no és només canviar de casa. És començar de zero, aprendre una nova llengua, fer nous amics i intentar encaixar sense perdre qui ets. Aquesta és la història d’Erika Lizárraga, psicòloga general sanitària, neuropsicòloga i creadora de contingut, una argentina de naixement que ha crescut a Mallorca i que ha convertit la seva identitat híbrida en un dels trets més característics dels seus vídeos.
Nascuda a San Miguel de Tucumán (Argentina), Lizárraga va arribar a Mallorca amb només vuit anys. La seva família va emigrar per motius econòmics i l’adaptació no va ser senzilla. «Sempre dic que vaig aprendre mallorquí per supervivència», recorda. Tot i les dificultats, destaca el suport que van rebre de persones que els ajudaren a integrar-se, com una veïnada que va ensenyar a la seva mare tant aspectes del dia a dia com receptes mallorquines.
Aquella convivència encara es reflecteix a ca seva: «Als aniversaris hi ha pizza, asado i coca de trampó. És un poc el resum del que som». Per a Lizárraga, integrar-se mai no ha significat renunciar als seus orígens, sinó construir una identitat pròpia entre dues cultures.
Aquesta naturalitat també és la que transmet a les xarxes socials. El seu perfil va néixer amb una finalitat professional, ja que volia donar-se a conèixer com a psicòloga, però aviat va descobrir que connectava més amb un contingut espontani. «Jo havia obert el compte perquè soc psicòloga i volia començar a donar-me a conèixer per tenir pacients. No em sentia identificada amb aquell contingut tan fred de donar quatre pautes. Vaig començar a pujar vídeos més espontanis i vaig veure que era així com em sentia còmoda», explica.
Un dels moments més especials va ser la seva participació en el programa Jo en sé més que tu. També recorda amb especial estima la seva assistència a L’Aferrada, la trobada de creadors de contingut en català: «Tenia molta síndrome de la impostora, però va ser una experiència meravellosa. Em vaig sentir com si fos amb el meu grup d’amics de tota la vida».
La música és una altra de les seves passions. El seu Spotify és, segons diu, «un caos meravellós» on conviuen el folklore argentí amb grups en català.
Psicòloga general sanitària i neuropsicòloga, Lizárraga combina la seva professió amb la creació de contingut, des d’on comparteix reflexions, humor i experiències sobre la llengua, la cultura i la identitat. La seva història exemplifica la d’una generació que ha crescut entre dues cultures i que ha après que sentir-se d’un lloc no depèn d’on has nascut, sinó també del camí que hi has construït.
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