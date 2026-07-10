Aquests són els guanyadors i finalistes del tercer Concurs de Fotografia d'IDÒ
Les imatges seleccionades destaquen per fer valdre la cultura i les tradicions de les Balears
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Redacció IDÒ
El segon Concurs de Fotografia d’IDÒ, amb la temàtica “Paisatges de les Illes", ha reconegut el talent de fotògrafs que han sabut capturar l’essència cultural del territori a través d’imatges plenes d’identitat, colors, tradicions i proximitat.
El jurat ha destacat la qualitat i sensibilitat de les obres presentades. Tant els guanyadors com els finalistes han estat felicitats per la seva capacitat de transmetre l’esperit de l’illa mitjançant la fotografia.
Els premiats d’aquesta tercera edició han estat:
- Diario de Mallorca: Tomeu Fiol Obrador amb 'Pura Serra', que ha guanyat un lot de productes sorpresa de Diario de Mallorca.
- Diario de Ibiza: Gerardo Ferrero Amandi amb 'Salines', qui rebrà un lot de productes de Hierbas de Ibiza.
L’organització ha valorat molt positivament la participació i preveu futures edicions del concurs per continuar promovent la cultura local i la creativitat fotogràfica a les illes.
Fuente: Diario de Ibiza
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