Lucia Perelló, mallorquina estudiant a Gran Canària: «Estar lluny es nota, Mallorca sempre serà el meu lloc»

De Mallorca a Gran Canària: vocació sanitària, creixement personal i una vida entre l’odontologia i el modelatge

Lucia Perelló, mallorquina estudiant a Gran Canària: «Estar lluny es nota, Mallorca sempre serà el meu lloc» / Arxiu Personal

Carlota Pizá

Palma

Lucía Perelló va néixer i créixer a Mallorca, en un entorn familiar i tranquil que des de ben aviat la va orientar cap a l’àmbit de la salut. Després de l’ESO va cursar dos cicles formatius, auxiliar d’infermeria i tècnic en nutrició, una etapa que va consolidar una vocació que ja intuïa des de petita: «Des de sempre vaig tenir clar que volia dedicar-me a l’àmbit sanitari, i després de terminar la ESO vaig estudiar dos cicles formatius: auxiliar d’infermeria i tècnic en nutrició. Aquesta etapa em va ajudar a confirmar que la meva vocació estava relacionada amb la cura de la salut i les persones».

Formació i decisió acadèmica

Quan va arribar el moment d’escollir universitat, va prioritzar tant la formació com el seu benestar personal, amb un element clau que sempre l’ha acompanyada: el mar. «Era important seguir a prop del mar, perquè d’alguna manera això em feia sentir un poc més a prop de casa. I així va ser com vaig acabar estudiant Odontologia a Gran Canària», explica la jove.

La decisió d’estudiar odontologia no va ser immediata, ja que durant anys va valorar diverses opcions dins l’àmbit sanitari: «Enfermería, Medicina i Odontologia eren opcions que sempre van estar presents en la meva ment». Finalment, una experiència personal va marcar el seu interès definitiu: «Durant la meva adolescència vaig dur ortodòncia durant diversos anys i va ser en aquella etapa quan va començar a despertar-se el meu interès pel món de l’odontologia». A això s’hi van afegir criteris de futur professional i equilibri vital: «La qualitat de vida, les oportunitats laborals i l’equilibri entre la vida personal i professional».

Vida a Gran Canària i creixement personal

Viure lluny de Mallorca ha estat una experiència intensa i transformadora: «És una experiència molt enriquidora, encara que també té moments complicats. Estar lluny de la família i de casa es nota molt, perquè Mallorca sempre serà el meu lloc». Tot i això, destaca especialment el creixement personal que li ha aportat aquesta etapa: «Aquesta etapa m’ha ajudat a créixer personalment, a madurar i a ser més independent».

Un dels aspectes que més la va sorprendre en arribar a Gran Canària va ser el tracte de la gent: «Em va sorprendre moltíssim la proximitat i la facilitat amb què t’acullen des del primer moment. Et fan sentir part del seu entorn, com si et coneguessin de tota la vida».

En el seu dia a dia, Lucía compagina els estudis d’odontologia amb el modelatge, tot i que actualment no sempre és fàcil combinar-ho: «Ara mateix és complicat compaginar ambdues coses, perquè el meu equip de modelatge està a Mallorca». Per això, té clar que la seva prioritat és la formació: «La carrera d’odontologia requereix molta dedicació, així que actualment els meus estudis són la meva prioritat».

El seu vincle amb el món del modelatge ve de molt petita: «De petita record que li demanava a la meva mare que m’apuntés a agències perquè em feia molta il·lusió participar en anuncis i sessions de fotos». Un cop dins del sector, el descriu com un entorn exigent però creatiu: «És un món molt exigent i competitiu. El que més gaudesc és tota la part creativa: el maquillatge, les sessions de fotos i poder expressar-me davant la càmera [...]. El més difícil és lidiar amb certs ambients i amb algunes persones que et pots trobar dins del sector».

Malgrat viure a milers de quilòmetres, Mallorca continua molt present en la seva vida quotidiana i emocional: «El que més trob a faltar és la meva família i les meves amigues. També aquests petits moments quotidians que et fan sentir com a ca teva: una bona paella els diumenges, les terrasses, el mar i l’ambient de l’illa».

De cara al futur, ho té clar: la seva vocació principal és l’odontologia, encara que no tanca la porta al modelatge si és possible compaginar-ho.

Quan li demanen resumir aquesta etapa de la seva vida amb una expressió mallorquina, ho té clar: «Fer camí mentre vius», una frase que reflecteix un moment vital de canvi, aprenentatge i construcció de futur entre Mallorca, Gran Canària i dues passions que l’acompanyen.

