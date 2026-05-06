Un viatge per tres grans possessions de l’illa
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
Amb motiu del Dia Europeu dels Jardins Històrics (26 d’abril), el Consell de Mallorca ha programat visites i tallers a la finca pública de Raixa, a Bunyola, entre el 17 i el 24 d’abril. Una excusa perfecta per redescobrir, amb ‘Anam de ruta’, un dels grans tresors patrimonials de l’illa: les possessions.
Les possessions són molt més que cases grans al camp. Són el cor de la Mallorca rural tradicional: grans finques agrícoles i ramaderes amb un conjunt d’edificacions que organitzaven la producció i la vida quotidiana. El seu origen es remunta al repartiment de terres després de la conquesta de 1229, quan les antigues alqueries islàmiques passaren a mans de famílies nobles. Durant segles, han estat unitats econòmiques autosuficients, amb espais com tafones, cellers, torres de defensa o carboneres.
Aquesta ruta vos proposa conèixer algunes de les més emblemàtiques, repartides entre la Serra de Tramuntana i el Pla, per entendre com s’ha construït el paisatge que avui coneixem.
Començam a Raixa, a Bunyola, una de les possessions més espectaculars de Mallorca. D’estil neoclàssic, la finca s’organitza entorn d’una gran clastra i destaca sobretot pels seus jardins escalonats que s’enfilen per la falda de la muntanya.
Hi trobam espais com el jardí dels tarongers, la galeria amb sortidor central o la gran escalinata que domina tot el conjunt. Raixa no només és bellesa arquitectònica: és també un lloc clau per entendre la Serra de Tramuntana com a paisatge cultural, reconegut per la UNESCO.
També a Bunyola, trobam Alfàbia, una possessió que combina història islàmica, arquitectura gòtica i transformacions barroques. Documentada ja en època musulmana, conserva elements antics com un artesonat del segle XII.
Els seus jardins són un dels grans atractius: un espai on l’aigua, la vegetació i l’arquitectura creen una experiència gairebé escenogràfica. Aquí, la sensació és que no se sap on acaba el jardí i comença la muntanya, una fusió perfecta entre natura i intervenció humana.
Alfàbia ha estat reconeguda amb el distintiu Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial, consolidant-se com un dels espais més representatius de l’illa.
La ruta continua cap a la costa, a Son Marroig, a Deià. Aquesta possessió té un caràcter més defensiu, amb una torre del segle XV que recorda el passat marcat pels atacs de pirates. Va ser propietat de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria, una figura clau per a la conservació del paisatge mallorquí. Avui, la casa-museu permet recórrer les seves estances i entendre la fascinació que sentia per l’illa.
Des de la terrassa, amb el famós templet de marbre i la vista sobre sa Foradada, el Mediterrani s’obre com un escenari infinit. També aquí hi ha lloc per a la llegenda: es diu que des de la torre fou raptada la darrera dona de la zona per pirates.
