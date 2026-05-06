Ruta per cinc torres de defensa de Mallorca
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
Més enllà de cales i miradors, a Mallorca hi ha un patrimoni discret però fonamental: les torres de defensa. Aquestes construccions, majoritàriament del segle XVI, formen part d’un antic sistema de vigilància que permetia alertar tota l’illa davant l’arribada de pirates o naus enemigues.
Tal com explica l’investigador Bartomeu Homar, aquestes torres no sorgiren del no-res: abans ja existien punts de vigilància, però l’augment dels atacs corsaris obligà a reforçar el sistema amb edificacions fortificades i una xarxa de comunicació visual basada en fum de dia i foc de nit. Avui, moltes d’aquestes torres continuen dempeus, convertides en miradors privilegiats i testimonis d’un passat marcat per la por i la resistència.
Vos proposam una ruta per cinc torres emblemàtiques, especialment a la Serra de Tramuntana, que combina paisatge, història i senderisme.
Torre des Verger
La primera aturada és la coneguda torre des Verger, sovint anomenada erròniament «torre de ses Ànimes». Situada a Banyalbufar, és probablement la imatge més difosa d’aquest patrimoni.
Aquesta torre formava part d’una línia contínua de vigilància costanera. Des de la seva posició elevada, permetia controlar un ampli tram de litoral i comunicar-se amb altres torres properes. Avui, és també un dels miradors més espectaculars de la zona.
Torre de Cala en Basset
Al sud-oest de l’illa, dins el terme d’Andratx, trobam la torre de Cala en Basset, una de les primeres en aquesta línia defensiva.
S’hi arriba amb una excursió que combina mar i muntanya, i que ja forma part de l’experiència. Des d’aquí es domina l’entrada occidental de la Serra i s’entén perfectament la lògica del sistema: cada torre tenia contacte visual amb la següent, creant una cadena d’avisos que podia arribar fins a Palma.
Torre Picada
A la badia de Sóller, la torre Picada s’aixeca com a guardiana del port. És una de les torres més imponents i millor conservades.
La seva funció era clara: controlar l’entrada de vaixells i protegir una de les zones més actives de la costa nord. La seva ubicació estratègica permet entendre la importància econòmica i comercial de Sóller, però també la seva vulnerabilitat davant possibles atacs.
Torre de Na Seca
Menys coneguda però igualment interessant és la torre de Na Seca, a la costa de Valldemossa. Aquesta torre és més austera, però no menys important dins el sistema.
Des d’aquí es vigilava un tram de costa més abrupte i difícil d’accedir, però igualment exposat. És un bon exemple de com aquestes construccions s’adaptaven al terreny, prioritzant la funcionalitat per damunt de qualsevol element ornamental.
Talaia d’Albercutx
La ruta acaba al nord, a la talaia d’Albercutx, a Pollença. Aquesta no és una torre fortificada com les altres, sinó una talaia d’observació, però forma part del mateix sistema.
Situada en un punt elevadíssim, ofereix una visió espectacular de la badia de Pollença i del cap de Formentor. La seva funció era precisament aquesta: tenir una perspectiva àmplia per detectar qualsevol moviment sospitós a la mar.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret
- Palma tumba el diseño del futuro bar El Pesquero por su fuerte impacto visual y abre un escenario incierto con la concesión
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto