Els millors llocs per veure la posta de sol a Mallorca
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
A Mallorca, el capvespre no és només un moment del dia: és gairebé un ritual. Quan la llum baixa, el paisatge canvia, els colors s’encenen. Aquesta ruta us proposa alguns dels millors llocs per veure la posta de sol, des de miradors icònics fins a racons més tranquils, tots amb una cosa en comú: conviden a mirar i a quedar-se.
Sa Foradada: el clàssic imprescindible
Començam per un dels indrets més coneguts: el mirador de Sa Foradada, entre Deià i Valldemossa. És, probablement, el capvespre més fotografiat de Mallorca. La silueta de la roca amb el seu forat característic, retallada contra el sol que cau dins la mar, crea una imatge icònica.
Ara bé, té una condició: arribar-hi prest. La seva popularitat fa que s’umpli amb facilitat, especialment en temporada alta. Tot i això, continua tenint una màgia especial. El moment en què el sol travessa l’horitzó i el cel es tenyeix de taronja i porpra justifica qualsevol espera. A més, disposa de servei de bar i restaurant, que en les nits càlides d’estiu, és el pla perfecte per passar l’horabaixa amb amics.
Illes Malgrats: comoditat i paisatge
Baixant cap al sud-oest, el mirador de les Illes Malgrats, a Calvià, ofereix una alternativa més accessible. Hi ha aparcament a prop, fet que facilita molt la visita i el converteix en una opció ideal per a tots els públics.
És un lloc freqüentat, sí, però conserva una sensació de calma. Compta amb bancs i una gran esplanada per asseure’s, fer un pícnic improvisat i deixar passar el temps amb bona companyia. Davant, les illes Malgrats emergeixen dins la mar com dues masses fosques que contrasten amb els colors del cel. És un bon punt per fer fotos o simplement esperar a que el dia s’acabi.
Punta des Cocó: esforç amb recompensa
Per als qui cerquen una experiència més activa, la Punta des Cocó, a Andratx, és una petita aventura. La ruta és de nivell moderat i es pot completar en aproximadament una hora. El camí ja forma part de l’experiència: caminar, allunyar-se del soroll i arribar a un lloc que no és tan immediat.
Quan hi arribes, el mirador s’obre amb força. Les vistes són àmplies, salvatges, amb la mar com a protagonista absoluta. A més, molt a prop hi ha el far de la Mola, una altra alternativa per als que s’estimen més anar amb calma. És un capvespre més íntim, menys massificat, però igualment espectacular.
Sant Elm: la posta amb illa inclosa
La darrera aturada és a Sant Elm, un dels racons més especials del ponent mallorquí. Des d’aquí, la posta de sol es viu amb un escenari únic: l’illot de Pantaleu en primer pla i sa Dragonera al fons.
És una combinació perfecta de mar, illa i llum. A mesura que el sol baixa, les siluetes es defineixen i el paisatge es torna gairebé pictòric. A més, el poble ofereix bars i terrasses on allargar el moment després de la posta. Veure la posta de sol a Mallorca és molt més que mirar el cel. És aturar-se, compartir, respirar. Cada mirador té la seva personalitat: alguns més populars, altres més tranquils; alguns accessibles, altres que demanen una mica d’esforç.
