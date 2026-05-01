Aquests són els guanyadors i finalistes del segon Concurs de Fotografia d'IDÒ
Les imatges seleccionades destaquen per fer valdre la cultura i les tradicions de les Balears
Redacció IDÒ
El segon Concurs de Fotografia d’IDÒ, amb la temàtica “Cultura viva: sons i tradicions de les Illes”, ha reconegut el talent de fotògrafs que han sabut capturar l’essència cultural del territori a través d’imatges plenes d’identitat, colors, tradicions i proximitat.
El jurat ha destacat la qualitat i sensibilitat de les obres presentades. Tant els guanyadors com els finalistes han estat felicitats per la seva capacitat de transmetre l’esperit de l’illa mitjançant la fotografia.
Els premiats d’aquesta primera edició han estat:
- Diario de Mallorca: Maria Antònia Cifre Ramis amb 'Sant Antoni', que ha guanyat una entrada doble per al concert de Pitxorines dins del marc del Cranc Illa de Mallorca Festival.
- Diario de Ibiza: Iris Solana Sánchez amb 'Tres mirades d'Eivissa', qui rebrà un lot de productes de Hierbas de Ibiza.
L’organització ha valorat molt positivament la participació i preveu futures edicions del concurs per continuar promovent la cultura local i la creativitat fotogràfica a les illes.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- El organizador del polémico mercado navideño de sa Feixina no ha pagado el producto local que vendió
- Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo
- Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves