Carmen Llatas, creadora de contingut a Mallorca: «El mallorquí em va cridar molt l’atenció en arribar i l’estic intentant aprendre»
La creadora de contingut andalusa establerta a l'illa, ha convertit les Balears en el seu punt d’equilibri entre aventura i calma, des d’on inspira milers de persones a moure’s i descobrir el món
«Soc na Carmen, creadora de contingut i amant de l’esport i l’aventura», es presenta Carmen Llatas, una creadora de contingut que ha trobat a Mallorca un lloc on aturar-se. Des de sempre ha tingut una inquietud clara: descobrir el món. «Sempre he sentit curiositat per descobrir nous llocs i cultures», explica. Però, amb el temps, ha entès que viatjar va molt més enllà: «No només m’ha dut a llocs nous, també m’ha canviat la manera d’entendre què vol dir sentir-se a casa».
El 2023 va marcar un abans i un després en la seva vida: «Em vaig operar de l’esquena, vaig passar per una recuperació llarga, em vaig graduar i vaig viatjar a Àsia per primera vegada». Aquell viatge ho va canviar tot. «Vaig començar a crear contingut, a viatjar pel món i a connectar amb persones que comparteixen aquesta mateixa manera de viure», afegeix.
Avui defineix el seu dia a dia com una combinació constant de moviment i equilibri: «La meva vida és activa i en constant moviment». Però no es tracta només de fer coses, sinó de com les vius: «M’agrada sentir-me lliure, estar en contacte amb la natura i aprofitar cada oportunitat per descobrir alguna cosa nova».
Mallorca, el lloc on quedar-se
Després de voltar per diferents països, Mallorca va acabar convertint-se en el seu lloc. «L’illa sempre ha tingut alguna cosa especial per a mi», confessa. Hi havia estat abans amb amics, lluny dels circuits turístics, fins que finalment va fer el pas d’establir-s’hi: «El Mediterrani sempre em feia sentir a casa, i les Balears era aquest equilibri entre aventura i calma que feia temps que cercava».
La vida a l’illa li ha permès connectar amb un estil de vida més essencial: «Viure a Mallorca és com tenir un petit paradís en el dia a dia». Resideix en una casa al camp, envoltada de natura, on no necessita «escapar per desconnectar»: «Puc sortir amb bici, córrer o nedar en un entorn increïble».
Consciència i respecte pel territori
Entre les diferències culturals, destaca la llengua: «El mallorquí em va cridar molt l’atenció en arribar i l’estic intentant aprendre a poc a poc». També ha pres consciència de la realitat turística de l’illa. «És inevitable xerrar del turisme», reconeix, però aposta per una manera més responsable de viatjar: «Intent aportar de manera conscient: evit compartir ubicacions, respect els espais naturals i recull plàstics o brutor que trob a la mar».
Els seus viatges li han deixat experiències inesborrables: «El contacte directe amb la mar a les Maldives em va marcar profundament. També, he acampat 11 dies sota el sol de mitjanit a Noruega, he dormit en iurtes a Kirguizistan o he bussejat amb orques al Cercle Polar Àrtic». Cada experiència, assegura, deixa una empremta diferent.
Malgrat aquesta vida intensa, hi ha coses que sempre troba a faltar: «El que més enyor és la família». Tot i això, té clar el seu punt d’equilibri: «Viure aquí i poder fer esport cada dia és qualitat de vida».
Inspirar a través del contingut
La seva feina com a creadora de contingut també li aporta grans satisfaccions. «El que més m’umpl és veure com el meu contingut pot inspirar altres persones»: per a ella, aquest impacte és el que dona sentit a tot.
El seu dia a dia combina disciplina i petits rituals: «El matí el dedic al treball, però sempre reserv un espai per a l’esport». A l’estiu, té un costum que reflecteix perfectament la seva manera de viure l’illa: «Prepar un tàper, agaf el material de natació i un llibre, i me’n vaig a una cala». Allà passa hores entre la mar i el sol. «Són moments molt senzills, però són els que més valor», conclou la jove.
Mirant cap al futur, té clar que vol continuar creixent. Entre els projectes que té al cap, un somni que uneix esport i comunitat: «M’agradaria muntar un ‘coffee stop’ en rutes de bici». També vol seguir reptant-se: «Vull continuar fent desafiaments com el de recórrer les Illes Canàries en bici».
Amb Mallorca com a base, Carmen continua en moviment, cercant noves històries i compartint-les amb el món, sempre amb una idea clara: viure intensament cada experiència i inspirar altres persones a fer el mateix.
