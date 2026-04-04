Xanguito al Pollença Fest: «Sempre tiram cap endavant: aquest concert és un pont entre dues etapes»
Entre el final de Bon Rotllo i un nou Xanguito més energètic, el grup mallorquí afronta una etapa de renovació sense perdre l’essència: música en català, connexió amb el públic i una escena illenca que viu un dels seus millors moments
El pròxim concert de Xanguito al Pollença Fest no és només una data més dins el seu calendari. És un moment carregat de significat, una frontera simbòlica entre el que han estat fins ara i el que estan a punt de ser. La banda arriba a la cita amb la sensació clara que alguna cosa es tanca, però també amb la intuïció que una nova etapa està a punt d’arrencar.
«Sempre tiram cap endavant: aquest concert és un pont entre dues etapes», expliquen. El concert servirà per acomiadar definitivament l’univers de Bon Rotllo, el disc que ha marcat els darrers anys del grup. No es tracta només de deixar enrere unes cançons, sinó també una manera d’entendre el projecte i una etapa vital concreta. Al mateix temps, el directe permetrà escoltar alguns temes nous que encara no han vist la llum, avançant així el camí que vindrà.
La idea de transició és constant en el discurs del grup. Xerren del concert com d’un espai intermedi, gairebé ritual, en què conviuen passat i futur. Hi ha nostàlgia, però també expectació. I sobretot, hi ha la voluntat de compartir aquest moment amb el públic, que ha estat part essencial del seu recorregut.
Un grup que canvia des de dins
Un dels factors que expliquen aquest punt d’inflexió és el canvi intern dins la banda. La sortida d’un dels membres, Lluc, marca inevitablement un abans i un després. Tot i això, el grup insisteix que no es tracta d’una ruptura traumàtica, sinó d’un procés natural. Expliquen que era una decisió que feia temps que es xerrava i que finalment s’ha materialitzat amb normalitat.
La sensació general és de renovació. Lluny de quedar-se en la pèrdua, Xanguito ha optat per centrar-se en el que està per venir: «L’energia del grup està millor que mai», asseguren. La nova etapa arriba amb una energia diferent. Xerren d’un moment especialment creatiu, amb moltes idees en marxa i amb ganes de redefinir el seu so. La composició i la producció tornen a ocupar el centre del projecte.
Aquest impuls creatiu també es reflecteix en la preparació del nou espectacle. No es tracta només de fer cançons noves, sinó de construir una proposta escènica que respongui a aquesta nova etapa. El directe continua sent un dels pilars fonamentals del grup.
Crear des de la naturalitat
Si hi ha una idea que travessa tota la trajectòria de Xanguito és la voluntat de fer música des de la naturalitat. El grup rebutja la idea de construir cançons pensades únicament per funcionar o encaixar dins unes determinades modes.
Per a ells, el més important és que la música i la lletra siguin honestes. Això implica assumir riscos i acceptar que no sempre es pot preveure la resposta del públic. Però també és el que dona coherència al projecte.
Expliquen que moltes vegades les cançons que pensaven que serien les més potents no han tingut l’impacte esperat. En canvi, altres temes que van néixer de manera espontània han acabat connectant molt més amb la gent: «N’hi ha cançons que han sortit de broma i després han funcionat moltíssim».
El grup el viu amb naturalitat el joc creatiu i fins i tot amb certa ironia. Un dels exemples més clars és el cas de Fent voltes per Palma, una cançó que ha acabat convertint-se en un dels seus grans èxits. Això també es reflecteix en el procés de composició. No hi ha una fórmula fixa ni una metodologia rígida. Les cançons sorgeixen de moments, d’idees o d’estats d’ànim, i es desenvolupen de manera orgànica. En aquest sentit, el català té un paper central dins el projecte. No és una decisió estratègica, sinó una conseqüència natural de la seva manera d’expressar-se. La llengua forma part de la seva identitat i del seu entorn.
L’escena musical de Mallorca
El cas de Xanguito no es pot entendre sense el context de la música a Mallorca. El grup forma part d’una escena que, segons expliquen, viu un moment especialment interessant. Hi ha més projectes, més diversitat i més qualitat que mai.
«Si no és el millor moment, és un dels millors que hi ha hagut mai», afirmen. L'efervescència es nota tant en l’aparició de nous grups com en la consolidació d’artistes que ja fa anys que treballen. L’escena s’ha ampliat i s’ha diversificat, cosa que permet que convisquin propostes molt diferents.
També destaquen el paper del públic. Cada vegada hi ha més gent jove que consumeix música en català amb normalitat i que participa activament en concerts i festivals. Això genera un cercle virtuós que afavoreix el creixement del sector.
Els festivals, com el Pollença Fest, tenen un paper clau en aquest ecosistema. No només ofereixen escenaris per als artistes, sinó que també contribueixen a crear comunitat i a donar visibilitat a la música local.
Xanguito també reivindica altres noms de l’escena. Esmenten, per exemple, The Barceló Brothers com un dels projectes emergents amb més potencial. Aquest tipus de reconeixement entre artistes reforça la idea de xarxa. «Són el futur de la música», diuen sobre el grup. La relació entre els diferents grups no es basa tant en la competència com en la col·laboració i el suport mutu. Això contribueix a crear un ambient creatiu més ric i més obert.
El directe com a espai de connexió
Si hi ha un lloc on tot això pren sentit és damunt l’escenari. Els concerts de Xanguito són coneguts per la seva energia i per la capacitat de generar una connexió molt intensa amb el públic: «La gent viu el moment al cent per cent».
El grup descriu aquesta experiència com una sensació d’unitat. Hi ha moments en què la distància entre banda i públic desapareix completament. Un dels exemples més clars és quan baixen de l’escenari i canten entre la gent. No es tracta només d’escoltar música, sinó de viure-la col·lectivament. Aquesta dimensió emocional és clau per entendre l’èxit del grup en directe.
A més, la nconnexió no es limita a Mallorca. Xanguito ha experimentat la mateixa resposta en altres territoris. Això demostra que la seva proposta té una capacitat de transmissió que va més enllà del context immediat.
Tot i això, l’arrel mallorquina continua sent un element fonamental. El paisatge, la cultura i la manera de viure de l’illa han influït en diferents etapes del grup. Cada disc ha explorat aquesta relació des de perspectives diverses.
Ara, en la nova etapa, sembla que el grup es vol obrir cap a temes més universals. Sense perdre l’arrel, el grup apunta cap a una dimensió més àmplia, tant a nivell musical com conceptual. Aquest equilibri entre identitat i obertura és un dels grans reptes de la nova fase. Però també és una oportunitat per créixer i arribar a nous públics sense renunciar a l’essència.
En definitiva, el moment actual de Xanguito és el d’un grup que es transforma. Que deixa enrere una etapa important, però que ho fa amb la mirada posada en el futur. I que continua entenent la música com un espai de llibertat, connexió i veritat.
