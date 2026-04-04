Les recomanacions musicals mallorquines de Two Little Rooms / Toni Wernsing

Carlota Pizá

Palma

El duet Two Little Rooms posa en valor l’escena musical de Mallorca destacant alguns dels projectes que més els inspiren actualment. Entre ells, mencionen Ánimos Parrec, de qui admiren l’autenticitat i la manca de pretensions comercials, així com Mon Joan Tiquat i Fades, exemples de trajectòries nascudes en l’àmbit més íntim que han crescut fins a consolidar-se dins el panorama musical balear. Per al grup, aquest conjunt d’artistes evidencia el bon moment creatiu que viu l’illa.

Pel que fa a les cançons en mallorquí, també tenen clares algunes preferències. Ressalten un tema de Pere Andreo inclòs al disc L’Espacio, que els atrau per la força del text i la seva atmosfera particular, a mig camí entre el misteri i la lleugeresa. Igualment, valoren molt positivament la reinterpretació de Vou veri vou feta per Joan Pérez-Villegas, que consideren especialment destacable per la seva qualitat i originalitat.

Amb aquestes recomanacions, Two Little Rooms mostren el seu vincle amb la música feta a les Illes i la voluntat de donar visibilitat a una escena diversa, creativa i en constant evolució.

