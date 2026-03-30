Cinc rutes per córrer i entrenar a Mallorca
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
Després de la recent mitja marató de Palma, els carrers i camins de Mallorca s’han omplert de corredors. Cada vegada més gent surt a córrer, ja sigui per salut, per desconnectar o per sentir l’illa d’una manera diferent. Perquè córrer no és només fer esport: és una manera directa i sincera de connectar amb el territori.
Aquesta proposta recull cinc rutes variades, accessibles i molt representatives, tant per a qui comença com per a qui ja té quilòmetres a les cames.
Parc Bit – UIB: constància i ritme
La ruta entre el Parc Bit i la Universitat de les Illes Balears és una de les més pràctiques per entrenar. Amb uns 9,5 quilòmetres sobre terra, és pràcticament plana i permet mantenir un ritme constant sense interrupcions.
És ideal per fer rodatges llargs o entrenaments regulars, amb l’avantatge d’un entorn tranquil, allunyat del trànsit. Molts corredors la trien precisament per això: aquí no hi ha distraccions, només passes i respiració.
Passeig Marítim – Ciutat Jardí: el clàssic
És, probablement, la ruta més popular de Palma. El recorregut que connecta el Passeig Marítim amb Ciutat Jardí ofereix un traçat llarg, pavimentat i amb vistes constants a la mar.
És perfecte per a tirades llargues i per entrenaments suaus. La seva longitud permet adaptar la distància segons el nivell de cadascú. A més, el fet de córrer amb la mar al costat aporta una sensació de llibertat difícil de trobar en altres entorns urbans.
Son Rapinya – Castell de Bellver: el repte
Per als qui cerquen una mica més d’intensitat, la ruta entre Son Rapinya i el Castell de Bellver és una bona opció. Amb poc més d’11 quilòmetres i un desnivell d’uns 160 metres, combina asfalt i camins de bosc.
La pujada cap al castell posa a prova la resistència, però també ofereix una de les millors panoràmiques de Palma. És una ruta completa, que treballa força i capacitat aeròbica, ideal per sortir de la monotonia del pla.
Balnearis de s’Arenal i Es Carnatge
El tram dels balnearis de s’Arenal és un clàssic per acumular quilòmetres. Recte, llarg i sense dificultat tècnica, permet concentrar-se en el ritme i en la distància.
És especialment útil per entrenaments de fons o per preparar curses. A l’hivern és quan es gaudeix més, amb menys gent i temperatures més suaus. És una ruta funcional, sense artificis, però molt efectiva.
També a la Badia de Palma, entre Ciutat Jardí i Can Pastilla, el Passeig des Carnatge ofereix una experiència diferent. Aquí el terreny és més irregular, amb trams de terra i pedra, i el contacte amb la mar és constant.
És una ruta més natural, menys urbana, on el vent, l’olor de sal i el paisatge tenen protagonisme. Ideal per córrer sense pressa, escoltant el cos i deixant-se portar pel ritme del lloc.
Colònia de Sant Jordi – Ses Salines
Al sud de l’illa, el camí que uneix Colònia de Sant Jordi amb Ses Salines és una proposta recent i molt atractiva. Uns 6 quilòmetres que es poden allargar fàcilment i que discorren per un entorn obert i poc transitat.
- La Serra de Tramuntana se cubre de blanco en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
- Nieve en Mallorca en plena primavera: “La mejor nevada en tres años”
- Seis meses de espera en la ITV de Mallorca: La fiebre por nacionalizar coches de matrícula extranjera se dispara y desborda el servicio
- Toni Mora, el albañil de Santa Margalida que convierte las tejas en arte
- Baleares hace frente a la crisis de Irán con más dinero que nunca en el banco
- Comedores escolares ecológicos: «Hay niños que nunca han visto una verdura en su casa»
- Cinco recetas mallorquinas de panades
- La centralita de Son Espases, desbordada con esperas de hasta 20 minutos al teléfono para ser atendido