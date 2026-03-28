Els mallorquins Aina i Gori de Two Little Rooms: «Gravam des de les nostres habitacions, amb tot el que sona al voltant»
Entre Bunyola i Alemanya, entre el mallorquí i l’anglès, Two Little Rooms construeixen un univers íntim i imperfecte on la natura i la llibertat creativa defineixen una nova manera de fer música des de Mallorca
Quan el duet Two Little Rooms pugi a l’escenari del CRANC Illa de Mallorca Festival el pròxim dijous 7 de maig, ho farà amb una proposta que neix de la intimitat. El projecte, format per Aina Zanoguera i Gori Matas, es mou entre la senzillesa domèstica i una sensibilitat artística molt definides.
Per a ells, formar part del festival té un valor especial. «No hi ha molts festivals a Mallorca que donin oportunitats a bandes petites», expliquen, i remarquen la importància de compartir cartell amb artistes consolidats. La seva participació no és només un concert, sinó també un reconeixement dins l’escena local.
El projecte de Two Little Rooms neix, literalment, de dues habitacions. Espais petits, quotidians, on la música es crea sense filtres ni grans produccions. «Gravam des de les nostres habitacions i no estan aïllades», expliquen, i això fa que els sons de l’entorn s’escolin dins les cançons. Aquest element, que podria entendre’s com una limitació, es converteix en una marca d’identitat. «Ho fa un poc imperfecte, però també més divertit», diuen, reivindicant una manera de crear allunyada de la perfecció tècnica. El resultat és una música orgànica, travessada per l’ambient de llocs com Bunyola o la Serra de Tramuntana.
El nom del grup sintetitza aquesta filosofia. No només fa referència a l’espai físic on creen, sinó també a un univers emocional. «Era un projecte que va sortir de manera bastant innocent, de quedar i fer música», expliquen, sense una intenció inicial de construir una carrera formal.
Aquest caràcter espontani es manté en la manera com entenen la creació. Més enllà del producte final, el que els interessa és el procés i l’atmosfera que es genera. La llum, la temperatura o l’espai influeixen tant com els instruments. La relació entre els dos membres és un dels pilars del projecte. Lluny de definir-se a si mateixos, prefereixen descriure l’altre. «És un músic molt lliure, molt creatiu, sense barreres», diu Aina sobre Gori.
Ell, per la seva banda, destaca la capacitat d’Aina per construir un univers coherent. «Crea com tot un concepte, amb molta atenció al detall», explica. Aquesta combinació entre intuïció i estructura és el que dona forma al so del duet. El resultat és un equilibri entre espontaneïtat i sensibilitat. Gori aporta idees obertes i en moviment, mentre que Aina les organitza i els dona profunditat. Aquesta tensió creativa és clau per entendre la seva música.
Un altre element central del projecte és la relació amb les llengües. Les seves cançons combinen català, anglès i fins i tot altres idiomes com l’alemany. Aquesta diversitat no respon a una estratègia, sinó a un procés natural.
«No és una cosa que decidim, sinó que surt», expliquen. Cada llengua aporta una sonoritat i una poètica diferents, i això enriqueix el projecte. L’anglès, per exemple, està molt present per la influència de la música anglosaxona.
També hi ha una dimensió biogràfica en aquesta elecció. Les seves experiències fora de Mallorca, especialment a Alemanya, han influït en la manera de crear. «Cada llengua té la seva musicalitat», expliquen, i això es reflecteix en les seves composicions.
Actualment, el duet es troba en un moment especialment intens. Estan treballant en el seu primer àlbum llarg, després d’un primer EP que ja apuntava les bases del projecte. «Estem en un moment molt creatiu», expliquen. En paral·lel, han compost la banda sonora d’un curtmetratge, una experiència que ha ampliat el seu llenguatge musical. «Ha estat com fer un petit EP», diuen, destacant la llibertat amb què han pogut treballar. Aquest tipus de projectes, lluny de dispersar-los, els enriqueixen. «Ens ha anat bé no centrar-nos només en una cosa», expliquen, defensant una manera de crear oberta a diferents formats i influències.
La seva música també reflecteix una connexió clara amb Mallorca. Tot i la presència d’influències internacionals, el paisatge i l’entorn de l’illa són molt presents en el seu imaginari sonor. Com a projectes musicals que els inspiren actualment de les Balears, destaquen: Ánimos Parrec, «els trob molt honestos, no cerquen perfecció ni un producte supercomercial»; Mon Joan Tiquat o Fades, que «van començar compostant des de la seva habitació i veure el que han aconseguit ens dona molta satisfacció». «Hi ha molt de talent», sentencien.
Sobre cançons en mallorquí, no poden no esmentar: «Un tema de Pere Andreo (del disc L’Espacio): m’agrada molt la lletra, el missatge i l’aura misteriosa, però divertida que té. I jo (Aina) recomanaria l’adaptació de Vou veri vou de Joan Pérez-Villegas: el que ha fet és increïble».
Aquesta relació amb l’entorn encaixa també amb l’esperit del CRANC Illa de Mallorca Festival, que aposta per una línia vinculada al territori i a la sostenibilitat. El duet se sent alineat amb aquesta visió. Per això, el concert del 7 de maig no és només una actuació més. És una oportunitat per mostrar un projecte que, des de la senzillesa, construeix una proposta artística amb identitat pròpia.
