Juan Francisco Menacho, eivissenc a Mallorca per amor: «A Inca hi ha més gent que parla mallorquí que espanyol»
Aquest home criat a Eivissa viu a l'illa amb la seva dona, Ana, i no només treballa en diferents sectors, sinó que també està estudiant oposicions
Samia Khenien
«A Eivissa ve molta gent de fora», explica Juan Francisco Menacho, home de 41 anys sobre el cas de la seva família, que són de Sevilla. «Jo vaig estudiar al col·legi públic de Santa Eulària i, després, a l’institut Xarc», recorda sobre la seva joventut. «Posteriorment, em vaig dedicar a la restauració amb els meus oncles, que tenien dos restaurants a Cala Llonga». Més tard va començar a treballar a la construcció, abans d’anar-se’n a Mallorca «per amor». Ana, la seva dona, és eivissenca, però li va sorgir una oportunitat de feina al negoci dels seus pares, i la va acompanyar fins a la gran de l'arxipièlag.
En arribar a Mallorca es va dedicar a la logística de materials de construcció, a més de continuar estudiant. En l’actualitat treballa a una empresa de càtering aeri, a banda de dur un parell d’anys portant la ‘Setmana dels restaurants’ (de l’anglès Restaurant Week): «El que feim és escollir els millors restaurants de l'illa i creem un menú degustació especial, sobretot en temporada baixa, quan més costa que hi vagi gent». Realment ho fan durant tot un mes. Explica que li donen «importància al producte local», i que la intenció és doble: «Que els restaurants puguin continuar treballant durant l’hivern i que qualsevol persona tingui la possibilitat de provar un restaurant d’Estrella Michelin, donat que s’ofereix a un preu més assequible». En aquest sentit, és una iniciativa que li agradaria portar a Eivissa aquest any o l’any vinent, i possiblement a Menorca també.
Com és el seu dia a dia
Menacho diu que s’aixeca cada dia d’hora per anar al gimnàs abans de la feina, després treballa i a les tardes estudia per opositar a bombers d’Aena. Els caps de setmana aprofita més per fer escapades amb la seva dona per Mallorca o altres llocs i també per fer rutes en moto amb amics. En aquest sentit, gaudeix molt de la serra de Tramuntana. Comenta que Palma, «encara que no és una ciutat gran», té molta oferta de coses a fer «no t’avorreixes, allà». Ve també molt a Eivissa, donat que tots dos tenen gran part de la família a l’illa, a banda d’amics: «Un cop cada dos mesos, aproximadament».
«Ens agrada molt passejar per Eivissa, és preciós, les platges que té... Mallorca és molt pareguda, però és veritat que Eivissa té un encant especial, també perquè em vaig criar allà», considera Menacho: «Hi ha raconets màgics que em ve de gust tornar a veure, encara que veig que han canviat molt, es troba a faltar».
Parla sovint en diferents dialectes: català estàndard, «perquè és el que vaig aprendre a l’escola», eivissenc i mallorquí. «Però el meu mallorquí no és perfecte», admet Menacho. «A Inca, al centre de l’illa, hi ha gent que parla més mallorquí que espanyol, quan vaig a qualsevol lloc, com el supermercat, em parlen primer en mallorquí», explica.
Suscríbete para seguir leyendo
