Ruta de vermuts per Mallorca: bars i vermuteries
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
'Anam de ruta' també és sortir a fer poble, trobar-nos amb amics a la terrassa d’un bar i reivindicar petits rituals quotidians que formen part de la nostra manera de viure. Aquest 21 de març se celebra el Dia Internacional del Vermut, i és l’excusa perfecta per recórrer Mallorca a través d’una ruta que combina aperitiu, producte local i aquell moment pausat abans de dinar que molts consideren gairebé sagrat.
A més, enguany la celebració arriba amb una proposta especial impulsada per La Vermutera, que ha organitzat una jornada simultània en diversos punts de l’illa: Palma, Colònia de Sant Jordi, Lloret, Peguera, Pollença, Sóller i Sineu. La idea és senzilla i irresistible: vermut més tapa o pinxo per quatre euros, una fórmula que recupera l’esperit més popular de l’aperitiu.
El vermut ha viscut una segona joventut els darrers anys. El que abans era una beguda associada a generacions més grans s’ha convertit en una proposta transversal que sedueix a locals de totes les edats. Part de l’èxit rau en l’aposta per productes elaborats a Mallorca, sovint amb varietats de raïm autòctones i maceracions d’herbes mediterrànies.
Un exemple és el Vermut Au Idò, elaborat a partir de raïm Premsal Blanc cultivat a l’illa i aromatitzat amb una selecció de botànics. El resultat és un vermut fresc, aromàtic i equilibrat, amb notes herbàcies i un punt cítric que el fa especialment agradable per acompanyar tapes o aperitius lleugers.
La Mona Vermuteria, Palma
La ruta pot començar a Palma, on el ritual del vermut s’ha consolidat amb força. Entre les adreces imprescindibles hi ha La Mona Vermuteria, un espai que ha sabut construir una identitat pròpia al voltant d’aquest aperitiu.
Un dels seus mos més populars és la reinterpretació de la gilda, un pinxo d’origen basc que aquí es transforma amb ingredients que connecten amb el rebost mallorquí: oliva grossal, piparra, anxova, sobrassada i figues. És el tipus de tapa que demanes «per començar» i que acaba convertint-se en protagonista de la taula.
Oh Vermut, Pollença
Si la ruta continua cap al nord, Pollença ofereix una parada molt especial: Oh Vermut, un local que ha convertit aquesta beguda en el centre de la seva proposta gastronòmica. Situat al carrer Colom, és un lloc pensat per gaudir de l’aperitiu sense presses. El vermut comparteix protagonisme amb una carta de tapes i petits plats que combinen receptes tradicionals i producte de proximitat. També hi trobam còctels que incorporen licors mallorquins com el palo.
La terrassa és un dels seus grans atractius: un espai ideal per seure a mitja tarda o abans de sopar, mentre el poble recupera aquell ritme tranquil tan característic del nord de Mallorca.
Vermuteria del Mar, Colònia de Sant Jordi
Al sud de l’illa, la Vermuteria del Mar, impulsada pel xef Alberto García, és una altra parada obligada. El local combina la cultura de l’aperitiu amb una proposta gastronòmica basada en producte fresc i elaboracions senzilles però molt cuidades.
Per acompanyar el vermut hi trobareu des de gildes, anxoves del Cantàbric o ensaladilla, fins a propostes com flor de carxofa confitada, croquetes o taules de formatges. Tot plegat amb un ambient relaxat, sovint animat amb música en directe i activitats gastronòmiques com les conegudes Sushi Nights.
La força del vermut no és només gastronòmica. També és cultural i social. És aquell moment que trenca el ritme del matí i convida a aturar-se, a conversar i a compartir taula sense presses.
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern abonará este mes los atrasos de la subida salarial del 2,5% a unos 44.000 empleados públicos de Baleares
- El Ayuntamiento de Palma defiende la legalidad de requerir listados de personas sin techo
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- Un accidente provoca retenciones en la autopista de Llucmajor
- La Feria de Abril vuelve a Mallorca: 'Esta no es solo una fiesta de los andaluces
- Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones
- Cierre de Agama | Campos declara 'persona non grata' al Grupo Damm: “Si no quiere nuestra leche, nosotros tampoco le queremos”