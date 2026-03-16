Una ruta per la cultura del vi i la memòria pagesa de Mallorca
‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.
‘Anam de ruta’ és sortir a conèixer Mallorca amb calma i respecte. Aquesta vegada, us proposam una ruta que travessa finques històriques, pobles del Pla i valls amagades de la Tramuntana: una ruta de cellers per entendre el vi com a cultura, territori i ofici. Un recorregut que combina tradició i innovació, varietats autòctones i projectes familiars que continuen escrivint la història vitivinícola de l’illa.
Un bon punt de partida és Consell, a peu de la Serra de Tramuntana. Aquí, el 1711, Pedro Ribas de Cabrera construí el celler que encara avui, deu generacions després, continua en mans de la mateixa família. L’antiga finca agrícola produïa oli, blat i vi. La visita a Bodegas Ribas és una lliçó viva d’història agrària mallorquina, amb vins que dialoguen amb el paisatge que els fa possibles.
Al cor de Binissalem, el 1931, José Luis Ferrer Ramonell convertí la tradició familiar en projecte propi. Entre dipòsits de ciment i premses manuals, nasqué Bodegas José L. Ferrer, una manera d’entendre el vi que uneix arrel i evolució. Avui és un dels referents de qualitat de l’illa i una porta magnífica per conèixer la DO Binissalem i les varietats locals.
A Sencelles, la història de Son Prim comença als anys noranta amb un experiment gairebé domèstic: petites vinificacions sota un gran garrover i criança en un soterrani de Palma. L’aventura familiar va créixer fins a construir un celler modern (2004) amb espais soterrats. El seu enfocament és clar: baix rendiment per cepa i màxima expressió del terrer.
Fundada el 1984 pel viticultor suec Stellan Lundqvist, Santa Catarina fou pionera en la introducció de varietats franceses a l’illa. Després d’uns anys d’aturada, el projecte reneix el 2014 amb una aposta decidida per varietats autòctones i mediterrànies, altes densitats de plantació i exigència màxima en la qualitat del raïm.
Amb arrels que es remunten a 1856, Macià Batle s’ha consolidat com un dels noms imprescindibles del vi mallorquí. La nova etapa, iniciada amb la construcció del celler a Santa Maria del Camí i la seva ampliació posterior, combina tecnologia, enologia contemporània i projecció internacional, sense desconnectar del territori.
A Llucmajor, a la finca Sa Bassa Plana, Vi Rei simbolitza la revitalització del sector al sud de l’illa. Amb plantacions modernes (des de 2012) que combinen Premsal Blanc, Manto Negro, Giró Ros i Callet amb varietats internacionals, el projecte fa valdre la diversitat del nostre mosaic agrícola.
Amb origen documentat el 1236, Son Vich de Superna és història pura: arquitectura de pedra de la mateixa vall, jardins romàntics i una tradició agrícola que integra vinya, olivera i ramaderia. Avui, la família continua apostant per les vinyes dins un entorn d’alt valor paisatgístic.
També mereixen aturada Oliver Moragues (amb finca familiar des de 1511), Miquel Oliver Vinyes i Bodegues a Petra —on Pilar Oliver condueix tastos amb passió contagiosa—, així com projectes com Butxet, Son Puig, Bordoy o 7103 Petit Celler, entre moltes d’altres.
Aquesta ruta és una invitació a entendre el vi com a paisatge líquid, fruit d’un clima, una terra i una manera de fer. Visitar cellers, comprar directament al productor i conèixer varietats locals és una forma de sostenir el món rural i el patrimoni immaterial de Mallorca.
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- El Govern abonará este mes los atrasos de la subida salarial del 2,5% a unos 44.000 empleados públicos de Baleares
- El Ayuntamiento de Palma defiende la legalidad de requerir listados de personas sin techo
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- Un accidente provoca retenciones en la autopista de Llucmajor
- La Feria de Abril vuelve a Mallorca: 'Esta no es solo una fiesta de los andaluces
- Abre el nuevo Aubamar Palma Resort: abierto todo el año, instalaciones renovadas y 495 habitaciones
- Cierre de Agama | Campos declara 'persona non grata' al Grupo Damm: “Si no quiere nuestra leche, nosotros tampoco le queremos”