Participa al segon Concurs de Fotografia d'IDÒ!
Diario de Mallorca i Diario de Ibiza premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes
Redacció IDÒ
El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.
«Cultura viva: sons i tradicions de les Illes»
Les fotografies hauran de retratar expressions de la cultura popular i la música tradicional de les Illes Balears, entenent-les com una part fonamental del nostre patrimoni i de la nostra identitat. S’hi podran representar instruments tradicionals, balls populars, celebracions i festes, agrupacions musicals, assajos, moments entre bastidors o qualsevol escena que mostri la transmissió i la vivència de la cultura popular. També es podrà capturar l’ambient dels espais on aquesta cultura pren vida: places, carrers, escenaris, trobades populars o racons del poble.
Idò, t’atreveixes a capturar el ritme de les illes en una imatge?
QUI POT PARTICIPAR?
Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.
El concurs compta amb una única categoria.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.
COM PARTICIPAR?
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic ins al 27 d’abril de 2026 a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.
JURAT I PREMIS
El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:
Dues entrades pel concert de Les Pitxorines al Teatre Principal, dins el programa del Cranc Illa de Mallorca Festival.
El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.
CONVOCATÒRIA
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches mallorquines
- Los hoteleros de Mallorca condenan el 'no a la guerra' de Pedro Sánchez
- Una mallorquina transforma un diagnóstico médico en una marca de sandalias
- Son Reus ofrece en adopción 50 perros rescatados el mes pasado en una finca de Palma
- Una conductora ebria que causó un grave accidente, absuelta porque creía que la cerveza era sin alcohol
- Laccao se salva del cierre de Agama pero no se producirá en Mallorca
- Los antiguos propietarios del Metropolitan reclaman al Ayuntamiento de Palma ocho mil euros de IBI
- Varias familias denuncian la odisea que sufrieron para poder viajar en barco de Barcelona a Palma