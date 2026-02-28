Aida Ordóñez, mallorquina que viu als Estats Units: «La gent aquí no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa»
Des de Louisville, a l’estat de Kentucky, la jove relata com és viure com a ‘au-pair’: la convivència amb una família americana i la descoberta d’un país de dimensions immenses
Hi ha decisions que no només impliquen canviar de lloc, sinó també de ritme vital. Travessar l’Atlàntic per viure amb una família desconeguda, en un idioma diferent i en una ciutat lluny de tot el que és familiar, és una d’aquestes passes que transformen. A Louisville, Kentucky, la mallorquina Aida Ordóñez viu des de fa set mesos una experiència que sempre havia somiat i que descriu com una oportunitat per créixer i entendre el món des d’una altra perspectiva.
L’experiència americana com a projecte vital
Amb vint-i-dos anys, va decidir fer el pas després d’acabar els estudis: «Des de fa molts d’anys sempre havia volgut viure ‘l’experiència americana’, però fins ara no havia estat possible perquè volia prioritzar la meva educació». El programa d’au-pair li va oferir exactament allò que cercava: «Volia viure una experiència a l’estranger, però no com a turista, sinó que volia formar part d’una família i del seu dia a dia».
L’arribada no va estar exempta d’emocions intenses: «Record que la meva arribada va ser amb molts de nervis. Deixar la meva família, la parella i els amics per un any no va ser una decisió fàcil, però sabia que era l’experiència que volia viure i que, si no deixava la por enrere, potser no ho faria mai». Així i tot, la convivència amb la família americana va començar amb bona acollida i, amb el temps, es va consolidar: «Amb el pas de les setmanes tot va anar agafant forma i la convivència es va fer cada vegada més fàcil».
Diferències culturals en el dia a dia
La vida quotidiana als Estats Units li ha revelat diferències sorprenents: «La gent pràcticament no camina: s’empra el cotxe per a qualsevol cosa, fins i tot per anar a comprar el pa. Viure als Estats Units et fa ser dependent d’un vehicle». També destaca la dimensió del país i la manera com s’hi celebren les festes: «Festes com Halloween, Acció de Gràcies o Nadal es viuen molt. Els veïns decoren les cases amb setmanes d’antelació i tothom s’hi implica».
Cura d’infants i aprenentatge personal
El dia a dia amb els infants que cuida és intens i formatiu: «A vegades no és fàcil, ja que són dos bessons de sis anys, amb molta energia i caràcters totalment diferents, però al mateix temps és una experiència que em fa guanyar paciència i responsabilitat». L’adaptació cultural també ha implicat canvis en aspectes quotidians: «Un dels reptes més grans ha estat adaptar-me al menjar d’aquí, que és molt diferent, tot té més calories i sucre. També m’ha costat acostumar-me als horaris: el dinar és a les 11:30, i el sopar a les 17:00».
Amb el temps, la relació amb la família d’acollida s’ha enfortit: «He après a ser més flexible i acceptar que no tot pot anar exactament com jo voldria, ja que sempre poden sorgir canvis [...]. Ara em sent part de la família». Fora de la rutina laboral, aprofita per descobrir el país i viatjar tant com pot. «Des que soc aquí he pogut visitar vuit estats i ciutats com Las Vegas, Miami, Chicago o Nashville, i fins i tot he tingut l’oportunitat d’anar a les Bahames», conta la jove mallorquina.
Entre tots els records, n’hi ha un que destaca per damunt dels altres: les amistats. «No m’imaginava mai conèixer tanta gent de diferents països. Som molt diferents, però alhora aquestes amistats m’han fet sentir com a casa», sentencia. Aquest procés vital també ha implicat un canvi interior profund: «M’ha ajudat a confiar més en mi mateixa i a ser més oberta… a ser més independent i a fer les coses tota sola, sense dependre de ningú».
L’enyorança de Mallorca
Malgrat tot, l’enyorança és present: «El que més enyor de Mallorca són, sens dubte, la meva família i les amistats». També troba a faltar els gestos senzills del dia a dia, com «poder fer un pa amb oli o anar a prendre un cafè al bar del meu poble».
Una experiència que deixa empremta
L’experiència, assegura, val la pena malgrat les pors inicials: «Pot fer molta por al principi, i és totalment normal, però crec que és el moment perfecte per fer-ho quan som joves». Si hagués de resumir aquesta etapa amb una sola paraula, ho té clar: «Impagable». Una definició que sintetitza un any d’aprenentatge, canvi i descobriment personal lluny de casa.
