Llibreries de Palma: ruta per defensar el llibre, el comerç local i les històries

‘Anam de ruta’ és una secció pensada per redescobrir Mallorca. Aquí vos proposam itineraris per conèixer l’illa des de dins: el seu paisatge, cultura popular i aquells racons que, sovint, només es revelen si t’atures a mirar.

Carlota Pizá

Carlota Pizá

Palma

Aquesta setmana, Mallorca s’ha despertat amb una notícia trista: Abacus tanca la seva tenda a Palma aquest 31 de gener. Després d’arribar a l’illa el 2014 i d’instal·lar-se a l’Avinguda Gran i General Consell el juliol de 2024, la cooperativa catalana diu adeu a la presència física a Mallorca.

La imatge d’estanteries buides, caixes d’embalar i cartells de liquidació no és només el final d’una llibreria: és un recordatori incòmode de la fragilitat del sector cultural.

Però també és una oportunitat per mirar cap a una altra banda: les llibreries locals de Palma, les de tota la vida i les que han anat obrint amb valentia, resistint amb clubs de lectura, presentacions, llibres de segona mà i molta militància cultural.

Les llibreries del centre: arrels i identitat

La ruta pot començar al centre neuràlgic de la ciutat. A Llibres Colom, a la plaça del Bisbe Berenguer, el llibre conviu amb el batec quotidià del centre històric. És una llibreria que convida a aturar-se, fullejar i xerrar. D’una altra banda, Literanta (carrer del Call) ofereix una mirada especialitzada i molt cuidada, mentre que La Biblioteca de Babel, al carrer Arabí, és ja una institució per a lectors exigents.

També al centre trobam Drac Màgic, al carrer de Jeroni Antich, una llibreria compromesa amb el pensament crític i la cultura; Quart Creixent, al carrer d’en Rubí; i Ínsula Literària, un petit refugi per a lectors curiosos.

Un dels eixos d’aquesta ruta és reivindicar el llibre de segona mà, no com a alternativa de segona categoria, sinó com a opció conscient, sostenible i sovint sorprenent. Re-Read, al carrer 31 de Desembre, és un bon exemple d’això: preus assequibles, rotació constant i la sensació que qualsevol llibre t’estava esperant.

Barris que resisteixen i fan comunitat

La ruta continua cap a altres zones de Palma on el teixit cultural resisteix. Llibreria Lluna, al carrer General Riera, és un espai proper, amb activitats i una clara voluntat de barri. Rata Corner, al carrer d’Antoni Marquès, combina llibreria, pensament contemporani i esperit comunitari.

Quars Llibres, al carrer de les Parellades, aposta per una selecció curada i per l’acompanyament al lector.

A La Salina, el llibre dialoga amb altres disciplines creatives. Llibreria Lila, al carrer Pasqual Ribot, i Baobab, al carrer Guillem Galmés, també són aturades recomanades.

Més parades imprescindibles

Per als amants del còmic i la novel·la gràfica, Univers del Còmic (abans Norma Còmics Palma), al carrer Nuredduna, continua sent un punt de trobada clau. I no podem oblidar Embat ni Llibres Ramon Llull, que mantenen viu el compromís amb la cultura i la llengua pròpies.

En aquesta ruta també hi entren llibreries més grans com Agapea (carrer Marquès de la Fontsanta) o Casa del Libro (Alexandre Rosselló), que conviuen amb el petit comerç i formen part de l’ecosistema lector de Ciutat. Però el missatge és clar: sense llibreries locals, Palma perd ànima.

Comprar llibres no és només una transacció: és un gest cultural, polític i comunitari. Entrar en una llibreria de barri, comprar un llibre de segona mà, assistir a una presentació o formar part d’un club de lectura és una manera directa de defensar la cultura viva.

