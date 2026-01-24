Yasmin, anglesa resident a l'illa: «Mallorca sempre ha estat com una segona casa»
De les vacances familiars al sud-est d’Anglaterra a una vida arrelada a l’illa, Yasmin explica com la calma, la comunitat i les tradicions mallorquines l’han feta sentir part del lloc que avui considera casa seva
Yasmin va créixer al sud-est d’Anglaterra, però Mallorca sempre havia estat present a la seva vida. De petita hi venia de vacances amb la família, una experiència que va fer que l’illa li resultàs familiar des de ben prest. «Mallorca sempre ha estat com una segona casa», explica. Aquest vincle es va reforçar encara més quan els seus pares es varen traslladar definitivament a l’illa l’any 2019. Tot i que ella encara vivia al Regne Unit, els visitava gairebé cada cap de setmana, i va ser en aquells viatges quan va començar a notar un canvi profund en com se sentia.
«Em sentia molt més tranquil·la aquí i molt més connectada amb una comunitat del que m’havia sentit mai a Anglaterra», assegura. Aquella sensació va acabar de confirmar-li que Mallorca podia ser molt més que un lloc de vacances. El que la va convèncer del tot, diu, va ser «l’energia preciosa de l’illa», una combinació entre la natura i l’esperit comunitari.
A les seves xarxes socials, Yasmin comparteix moments senzills del dia a dia que per a ella tenen un caràcter gairebé màgic. «Mallorca em sembla màgica», afirma. Des de la bondat d’un desconegut quan practica castellà o català al supermercat fins a un simple «bon dia» mentre passeja pel poble. «Aquest tipus de proximitat humana és molt difícil de trobar en altres llocs», diu. També recorda amb especial emoció el dia que va veure dofins a la costa: «No vaig créixer prop de la mar, així que poder-la veure cada dia és un privilegi que no don per fet».
El seu compromís amb l’illa
El seu compromís amb l’illa va més enllà de viure-hi. A l’estiu, explica que sovint baixa a la platja a veure sortir el sol, a nedar i a recollir fems de la mar o de l’arena. «Vull cuidar aquest lloc tan màgic que tenc la sort d’anomenar casa», assegura.
Un dels aspectes que Yasmin viu amb més entusiasme és l’aprenentatge de la llengua. «Practicar català i mallorquí em dona molta alegria», conta. Per a ella, aprendre la llengua era una part fonamental del procés d’integració: «Vaig venir perquè estim Mallorca, i per això volia adaptar la meva vida i viure com ho fan els locals». En arribar, va començar a estudiar castellà a la UIB sense tenir-ne cap base prèvia, i ara, amb més seguretat, gaudeix especialment d’aprendre català «poc a poc». De fet, reconeix que aquest procés li resulta fins i tot més gratificant que el castellà: «La reacció de la gent quan veu que intentes aprendre la llengua local és molt especial». Un dels seus espais preferits per practicar és el Fornet de la Soca, «perquè tothom és encantador i el menjar és increïble».
Entre les diferències culturals amb el Regne Unit, Yasmin destaca sobretot el fort sentiment de comunitat. Durant les classes de llengua i cultura a la UIB, va descobrir moltes tradicions mallorquines que l’han marcada. «Aprendre sobre Pasqua, Reis i les festes populars va ser la meva part preferida de les classes», recorda. Des de llavors, participa activament en les festes locals i ha incorporat la gastronomia mallorquina al seu dia a dia.
El que més admira de Mallorca
El que més admira de Mallorca és «la passió per les seves pròpies tradicions». Assegura que a Anglaterra no hi ha tantes celebracions populars on el veïnat surti al carrer a compartir cultura: «Una de les primeres festes de les quals em vaig enamorar va ser la Nit de Foc a Calvià; el correfoc amb els dimonis va ser una cosa totalment nova per a mi».
La seva experiència a Mallorca també ha transformat la seva manera de viure. «M’ha ensenyat la importància de l’equilibri i de no anar sempre amb presses», explica. Dona molt de valor al temps compartit amb família i amics i destaca la sobretaula com un dels costums que més ha fet seus.
Algunes rutines mallorquines ja formen part de la seva identitat quotidiana: «El meu dinar preferit és un llonguet de calamars», diu rient. També s’ha aficionat a anar a veure el RCD Mallorca i recorda amb especial estima la celebració del Dia de les Illes Balears a l’estadi, amb gegants, ball de bot, dimonis i xocolata calenta amb ensaïmada. A ca seva tampoc hi falten el tortell de reis ni els robiols de brossat, petites tradicions que, segons Yasmin, li han acabat de confirmar que Mallorca ja no és només el lloc on viu, sinó el lloc on se sent a casa.
