Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Jaime AngladaViruela del mono en BalearesFinanciación autonómicaRecambios MartínezCondenada SineuEl tiempo en Mallorca
instagramlinkedin

Participa al primer Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Diario de Mallorca i Diario de Ibiza premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ!

Participa al Concurs de Fotografia d'IDÒ! / DM

Redacció IDÒ

Palma

El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.

«Producte local: el gust de l’illa»

Les fotografies hauran de retratar productes gastronòmics locals de les Illes Balears, entenent-los com a part fonamental de la nostra cultura i tradicions. S’hi podran representar aliments de proximitat, productes del camp i de la mar, elaboracions tradicionals, ingredients emblemàtics, així com el seu entorn d’origen: la pagesia, els mercats, la cuina de sempre o el paisatge que els fa possibles.

L’objectiu és posar en valor el producte de la terra, el saber fer de generacions i la connexió entre aliment, territori i identitat.

Idò, t’atreveixes a capturar el gust de l’illa en una imatge?

QUI POT PARTICIPAR?

Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.

El concurs compta amb una única categoria.

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.

COM PARTICIPAR?

Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic fins al 23 de febrer a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:

Un sopar per a dues persones al Restaurante Balcó de Cabrera, un restaurant familiar amb arrels pageses, compromès amb el producte local, la cuina tradicional i el respecte per la terra.

El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.

Noticias relacionadas y más

CONVOCATÒRIA

Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents