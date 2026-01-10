Participa al primer Concurs de Fotografia d'IDÒ!
Diario de Mallorca i Diario de Ibiza premiaran la millor fotografia que reflecteixi els elements que formen part de la identitat cultural i tradicional de les illes
Redacció IDÒ
El repte consistirà en la presentació d’una fotografia original relacionada amb la temàtica proposada.
«Producte local: el gust de l’illa»
Les fotografies hauran de retratar productes gastronòmics locals de les Illes Balears, entenent-los com a part fonamental de la nostra cultura i tradicions. S’hi podran representar aliments de proximitat, productes del camp i de la mar, elaboracions tradicionals, ingredients emblemàtics, així com el seu entorn d’origen: la pagesia, els mercats, la cuina de sempre o el paisatge que els fa possibles.
L’objectiu és posar en valor el producte de la terra, el saber fer de generacions i la connexió entre aliment, territori i identitat.
Idò, t’atreveixes a capturar el gust de l’illa en una imatge?
QUI POT PARTICIPAR?
Podran participar en el concurs totes aquelles persones majors de 18 anys, residents a Eivissa, Mallorca o Formentera.
El concurs compta amb una única categoria.
Cada participant podrà presentar fins a un màxim de tres (3) fotografies, que hauran de ser originals i no premiades anteriorment en altres concursos.
COM PARTICIPAR?
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic fins al 23 de febrer a l’adreça ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el correu s’haurà d’incloure obligatòriament la següent informació: nom i llinatges complets, títol de la fotografia, illa de residència, i dades de contacte.
JURAT I PREMIS
El jurat estarà format per professionals vinculats al projecte IDÒ! a Diario de Ibiza i Diario de Mallorca. El premi del concurs serà:
Un sopar per a dues persones al Restaurante Balcó de Cabrera, un restaurant familiar amb arrels pageses, compromès amb el producte local, la cuina tradicional i el respecte per la terra.
El jurat valorarà especialment la creativitat, la qualitat tècnica, l’adequació a la temàtica i la capacitat de transmetre l’essència cultural i tradicional de l’illa.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació de les fotografies presentades.
CONVOCATÒRIA
Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un testigo admite que la unidad de sanciones de Medio Ambiente estaba desbordada
- Jaime Anglada, en su primera entrevista tras el accidente: 'La música me está ayudando en la recuperación, el rock es la mejor de las medicinas
- La antigua tienda Recambios Martínez se transforma en una promoción de pisos a precio limitado
- Terreno Barrio Hotel, la apuesta de la familia Piñero por revitalizar 'su barrio' en Palma con su primer alojamiento urbano
- El Santuario de Santa Lucía de Mancor de la Vall se queda sin monjas
- Baleares detecta un brote de viruela del mono: registrada una nueva variante que nunca había circulado en las islas
- Mallorca, en alerta por la borrasca Goretti: suben las temperaturas pero el viento soplará con fuerza
- Utz Claassen, expropietario del Real Mallorca: 'Sin nosotros, el club ya no existiría