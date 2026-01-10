Gastronomia de Mallorca
Balcó de Cabrera: quan el camp puja a taula
A sa Ràpita, un restaurant fa de pont entre l’hort i el plat. Darrere, hi ha una família pagesa que ha après a fer números i a seguir sembrant. La cuina tradicional hi entra per temporada, i també per memòria. I, sobretot, hi plana una pregunta: qui continuarà aquesta feina d’aquí a deu anys?
A Mallorca, hi ha olors que no necessiten GPS: el sofregit que s’afina dins una olla, l’oli novell que encara té verdor, la sobrassada que fa salivera només de mirar-la. Però per darrere aquest paisatge de sabors hi ha un ritme menys visible: el del camp. El de llevar-se prest, el de regar quan toca, el de patir quan el temps gira, el de fer feina sense likes.
Al Balcó de Cabrera, a sa Ràpita, aquest ritme es nota d’una manera senzilla: la carta canvia perquè la terra canvia. No és cap eslògan; és una manera de fer. Marga, gerent del restaurant i part de la família que el du, ho resumeix amb una idea que li surt de dins: «El nostre projecte és defensar el producte d’aquí, de Mallorca». I mentre a molts llocs «quilòmetre zero» sona a etiqueta moderna, aquí la conversa va més enfora: què vol dir realment menjar d’aquí? I què costa?
De la parada de verdura a la cuina
Abans de ser restaurant, hi havia mercat i hi havia finca. La família venia verdura i fruita, i també feia conserva i elaborats: confitures, formatges, sobrassada, olives, oli… «Veníem tot el que fèiem nosaltres», recorda Marga, amb aquella naturalitat de qui ho ha viscut com una cosa normal. Quan el volum de feina ja no donava per dur-ho tot, varen tancar les parades i es varen centrar en el Balcó de Cabrera.
Aquesta passa, que vista des de fora pot semblar «evolució empresarial», per dins és més una adaptació per supervivència. No és abandonar el camp, sinó cercar una manera nova de sostenir-lo. Marga ho xerra com qui fa memòria: la producció pròpia hi era abans que la moda, i el restaurant n’ha estat una continuació.
Així i tot, la intenció no és fer una postal. Marga insisteix que, si molta gent no valora el que hi ha darrere un producte, el camp es va fent petit. Diu que sovint pesa més el «postureo» que la feina real, i això li fa mal perquè sap el sacrifici que hi ha darrere cada collita.
La carta no es pensa: se sembra
Quan li demanes com decideixen què entra a la carta, Marga ho contesta com ho faria qualsevol pagès: per temporada i per disponibilitat. Hi ha coses que es mantenen —com la porcella i el xot durant tot l’any— perquè tenen les seves granges i ho controlen. Però la resta va i ve segons el que dona la terra.
A l’estiu hi apareixen plats que són quasi un calendari: tumbet, trempó, albergínia farcida… I quan la temporada canvia, entren plats més d’olla i cullera, com el llom amb col o les sopes mallorquines. Dit d’una altra manera: no és que «facin cuina de mercat», és que viuen dins el mercat de veritat, el que depèn de l’aigua, del sol i de la mà humana.
Hi ha un plat que, segons ella, resumeix l’esperit del lloc: «La part que més venem és la porcella». Però Marga ho aprofita per obrir un tema delicat sense fer renou: la traçabilitat. Explica que hi ha establiments que anuncien «porcella mallorquina» i després ningú sap ben bé d’on surt. Ella ho diu perquè, si no controles l’origen, el relat es pot convertir en decorat.
Quilòmetre zero no és un eslògan
A la vida real, «quilòmetre zero» s’ha convertit en una etiqueta que tothom vol penjar. Marga, però, hi posa matisos. Per ella, comprar «a prop» no sempre vol dir el mateix que produir o conèixer l’origen. Ho explica amb un exemple molt planer: hi ha gent que compra a grans superfícies o intermediaris locals i ja ho ven com a quilòmetre zero; però allà dins hi pot haver producte que ha fet molta volta.
Això no és un atac a ningú: és una crida a entendre el concepte. El que defensa Marga, i aquí xerra des de l’experiència, és que la sostenibilitat també és transparència: poder dir «aquest porc ha sortit d’aquí», «aquesta verdura és d’aquesta finca», «aquest oli és d’aquest any». És el que ella anomena, amb les seves paraules, una combinació de quilòmetre zero i producció pròpia.
La pagesia també fa números: i surten justets
Hi ha una idea romàntica que fa molt de mal: que el camp és «natural» i, per tant, «barat». Marga ho desfà amb una frase directa: «Avui en dia no és rendible com abans». Després desgrana el perquè: la llum, el gasoil, les reparacions de maquinària, les instal·lacions… tot puja. I, si haguessin hagut de començar de zero sense eines ni estructura prèvia, diu que els hauria estat gairebé impossible sostenir-ho.
Aquesta part és important perquè posa la sostenibilitat al seu lloc real: no basta voler fer-ho bé, també has de poder pagar-ho. Marga explica que, fins i tot amb un producte molt cuidat, els marges han de ser petits perquè si no, la gent no ho podria assumir. És a dir, el productor acaba fent equilibris: ha d’oferir qualitat, però el mercat li marca el límit.
I malgrat això, continuen. No perquè sigui fàcil, sinó perquè hi ha una responsabilitat que pesa: mantenir una manera de fer. Marga ho xifra en una idea que es repeteix al llarg de l’entrevista: seguir «lluitant pel producte d’aquí», esperant que qualque dia es valori com toca.
Relleu generacional: quan falten mans, es perden rituals
Quan la conversa entra en el relleu generacional, el to canvia. «Si no n’hi ha, la professió es perd», afirma Marga. Diu que cada pic hi ha menys gent jove disposada a fer aquesta feina, i posa un exemple que qualsevol mallorquí entén: les matances. Ella conta que ja no és només que no es facin com abans, és que falta gent per fer-les. «No hi ha gent per fer matances» i encara menys per les feines més feixugues i llargues, sentencia.
La gerent del Balcó de Cabrera, quan pensa en la cuina de quan era petita, no se’n va a plats sofisticats: se’n va a coses que alimenten de veres. En destaca la sobrassada, que també elaboren, i sobretot les sopes mallorquines: «És un plat que ma mare sempre fa». Aquí hi ha una pista: la tradició no és per a dies especials; és per al dia a dia.
El Balcó de Cabrera, aquí, fa un paper discret però útil: convertir aquests plats en una experiència accessible. No per «vendre tradició», sinó per tornar-la a posar davant els ulls. I això pot ser una porta d’entrada; tastar un plat pot dur-te a fer-te preguntes sobre el camp, sobre l’origen, sobre com es cuina a casa.
Un missatge per a joves: el camp no és el passat, és la base
Quan li demanen què diria a un jove que dubta si continuar la tradició familiar o la feina del camp, Marga ho expressa amb una idea que, dita sense embuts, és ben vera: «Som la base». Ho diu perquè, al final, tots hem de menjar. I si el camp s’apaga, la resta són aparadors.
La seva mirada no és de «torna enrere», sinó de «fes-ho teu». Potser no cal repetir exactament el model dels padrins, però sí salvar el fil: aprendre a sembrar, a criar, a transformar, a vendre sense perdre l’ànima. I sobretot, dignificar-ho. Que un jove pugui dir «som pagès» amb el mateix orgull que diria qualsevol altra professió.
Al final, la història del Balcó de Cabrera no és la història d’un restaurant. És la història d’una família que ha decidit que el camp i la cuina no són dos mons separats. Que la tradició culinària no és una relíquia, sinó una eina. I que la sostenibilitat, abans de ser una paraula de moda, és una decisió diària: sembrar, cuidar, esperar, collir… i tornar-hi l’endemà.
