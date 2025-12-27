Bernice, neerlandesa resident a Mallorca: «Les festes a Mallorca em van cridar molt l’atenció; són molt tradicionals i inclusives»
Va fugir del ritme accelerat i la pressió social que sentia a la seva terra natal per aterrar a una illa on, en les seves paraules, "la vida flueix amb més naturalitat"
Bernice té 23 anys i viu a Mallorca des que en tenia 18. El que havia de ser una estada breu de tres mesos per fer feina a l’estranger s’ha convertit en quatre anys de vida a l’illa, que avui considera ca seva. Les Balears varen ser la seva primera destinació fora dels Països Baixos i s’hi va instal·lar directament al cor de Cala d’Or, un entorn que li va permetre descobrir de seguida el ritme i l’energia de l’illa.
La seva primera feina va ser com a animadora infantil a un resort, una experiència que li va servir com a porta d’entrada a la vida mallorquina. Aproximadament un any més tard, va passar a formar part de Mallorca Projects, un col·lectiu creatiu amb una aposta clara per oferir espais amb identitat pròpia.
Dins aquest univers, Bernice va començar a fer feina a Lola Bar, l’espai on assegura que tot va acabar encaixant. Formar part d’aquest equip li resulta «més com una família que com una feina».
El que la va empènyer a quedar-se a Mallorca va ser, sobretot, la natura i la mar. Les cales, el temps passat a la platja i el clima càlid han estat determinants perquè l’illa li transmetés una sensació de lleugeresa i benestar en el dia a dia. Aquesta combinació de paisatge, sol i ritme vital va fer que Mallorca acabàs sent el lloc adequat per quedar-s’hi.
Entre els contrastos culturals que més la varen sorprendre hi ha la importància de les festes tradicionals i els horaris més flexibles: «Les festes em van cridar molt l’atenció. Són molt tradicionals, cosa que m’encanta, i són inclusives, tothom les pot gaudir. A més, les cites solen començar més tard del que estava previst i al principi em va sorprendre. Però m’he adonat que forma part de la mentalitat més relaxada d’aquí. La gent no sembla tenir pressa constantment i la vida flueix amb més naturalitat».
A més de la feina al bar, Bernice també treballa com a model i creadora de contingut. Mallorca, explica, és un punt de trobada per a fotògrafs i marques, i el fet que la majoria de les sessions es facin durant el dia li permet compaginar-les amb els torns de capvespre i nit a Lola Bar. Alguns dies comencen molt prest, amb rodatges a les set del matí, i acaben entrada la nit darrere la barra. Aquesta combinació és possible perquè gaudeix de tots dos mons i cuida molt l’equilibri físic i mental.
Sobre el món del modelatge, reconeix que no sempre és tan glamurós com sembla. És una indústria exigent, amb jornades llargues i molta gestió del rebuig. Tot i això, considera que la constància i la perseverança són claus perquè arribin les oportunitats.
El que més estima de la vida a Mallorca és el ritme tranquil i la sensació constant de brisa d’estiu. En canvi, el que més enyora del seu poble natal és el sentiment de veïnatge i comunitat, propi dels llocs petits. A l’illa, amb moltes cases de lloguer temporal, aquest vincle és més difícil de construir, tot i que assegura que l’equip amb qui fa feina supleix en gran part aquesta mancança.
Pel que fa a les oportunitats laborals i creatives, observa diferències clares amb els Països Baixos, on el mercat està molt estructurat i condicionat pels títols acadèmics i les feines de despatx. A Mallorca percep més flexibilitat, una gran varietat de feines estacionals i la possibilitat de combinar diferents camins professionals. Aquí, diu, importa menys el que fas i més qui ets.
El consell que donaria a joves que volen viure una experiència similar és tenir una ment oberta, atrevir-se a provar i fer l’esforç d’aprendre la llengua i la cultura del lloc on arriben.
