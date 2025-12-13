Apunta’t a la trobada especial amb Carme Riera organitzada per l’IEB
L’autora participarà en un diàleg amb els assistents, amb motiu del 50è aniversari de la publicació del seu emblemàtic llibre Te deix, amor, la mar com a penyora
El pròxim 15 de desembre de 2025, a les 19 h, l’Arxiu del Regne de Mallorca acollirà la sessió final del Club de lectura dedicat a Carme Riera amb motiu del 50è aniversari de la publicació del seu emblemàtic llibre Te deix, amor, la mar com a penyora.
L’autora participarà en un diàleg amb els assistents, compartint vivències, records sobre el procés de creació i reflexions sobre els temes que recorren la seva obra, com la memòria, la identitat i l’amor.
Aquesta sessió tanca un cicle de tres trobades conduïdes per Irene Zurrón, on s’han comentat textos seleccionats de Riera i s’ha fomentat la participació activa dels lectors. Els interessats poden inscriure’s de manera gratuïta a través del formulari disponible a la web de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
La trobada també s’emmarca dins de les activitats commemoratives de l’IEB, juntament amb l’exposició Carme Riera, l’amor, la mar, que estarà oberta fins al 23 de gener de 2026.
Aquesta és una oportunitat única per aproximar-se a l’obra i al pensament d’una de les autores més destacades de les Illes Balears, establir un contacte directe amb ella i compartir impressions amb altres amants de la literatura.
