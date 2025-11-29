Inscriu-te al Taller Floral de Nadal de Club Diario de Mallorca
Redacció IDÒ
El pròxim dijous 11 de desembre, el Club Diario de Mallorca acollirà un Taller Floral de Nadal, amb el suport del projecte editorial d'IDÒ, destinat a tots aquells que vulguin aprendre a crear una peça decorativa per vestir les seves taules durant aquestes celebracions. L’activitat començarà a les 16.00 hores i serà conduïda pel reconegut professional Kike Flowers, especialista en decoració d’esdeveniments i noces, i responsable d’un dels estands florals més emblemàtics de la Rambla de Palma.
El taller està pensat tant per a persones amb experiència en l’art floral com per a principiants que vulguin introduir-se en aquest món creatiu. Durant la sessió, els participants aprendran tècniques bàsiques de composició, combinació de textures, selecció de flors estacionals i elaboració d’un centre nadalenc adaptat a diferents estils de taula. L’objectiu és que cadascú pugui endur-se a casa una peça única i llesta per donar un toc especial a les celebracions familiars.
Les inscripcions s’obriran a partir de dilluns i es podran realitzar a través dels canals habituals del Club Diario de Mallorca. El preu general del taller és de 30 euros, mentre que els suscriptors de Diario de Mallorca podran gaudir d’un preu reduït de 20 euros. L’import inclou tots els materials necessaris, així com la formació professional de Kike Flowers i el producte final, que els participants podran endur-se un cop finalitzada l’activitat.
Aquest taller és una oportunitat ideal per submergir-se en la creativitat nadalenca, aprendre de la mà d’un expert i compartir una tarda agradable en un ambient inspirador. Les places són limitades, per la qual cosa es recomana fer la inscripció amb antelació.
