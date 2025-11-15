Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Com accedir a les visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

Els participants podran explorar les influències que van marcar Carme Riera, des de la literatura i la música fins als paisatges i les emocions que inspiraren la seva obra

Visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

Visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

Redacció IDÒ

Palma

El proper 18 de novembre i l’11 de desembre, l’Arxiu del Regne de Mallorca ofereix les visites guiades de l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’, una proposta que commemora el 50è aniversari de la publicació del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora. La mostra, organitzada pel Govern de les Illes Balears a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, proposa un recorregut per la vida i l’obra de l’escriptora, posant en relació els textos, les imatges i els elements que van envoltar la creació del recull de relats amb les experiències i percepcions dels visitants.

A través de la visita guiada, els participants podran explorar les influències que van marcar Carme Riera, des de la literatura i la música fins als paisatges i les emocions que inspiraren la seva obra. L’exposició combina materials d’arxiu amb una instal·lació de Pep Llambías, on paraules i neons evoquen la mar, la nostàlgia, els miralls, el blau, l’amor i la mort, establint un diàleg directe amb el llibre que celebra mig segle d’història literària.

Noticias relacionadas y más

Les visites són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia, i ofereixen una oportunitat única de connectar amb la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura balear i de reflexionar sobre com l’entorn i les experiències personals influeixen en la creació i en la nostra pròpia identitat.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multan con 28.000 euros a un restaurante de Mallorca tras sorprender a dos operarios en paro limpiando el local
  2. El veterinario Ricardo Sastre, sobre la gripe aviar: “Todas las medidas de precaución son buenas pero la población en Baleares puede estar tranquila”
  3. El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el 'aumento descomunal' de los precios de los hoteles
  4. Una creadora de contenido emociona en redes tras caminar 140km sola en Mallorca por la ruta de Pedra en Sec
  5. El Ayuntamiento de Palma talará todos los Bellasombra que quedan en la plaza Llorenç Villalonga por 'riesgo de caída
  6. El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado
  7. Una jueza de Palma concede la residencia a un extranjero con un antecedente por falsedad al no suponer una amenaza a la seguridad
  8. Bochorno, escopetas y sobrasadas XL: la otra cara del Dijous Bo 2025

Com accedir a les visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

Com accedir a les visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

La viñeta, 15 de noviembre de 2025

La viñeta, 15 de noviembre de 2025

Llama la atención, 15 de noviembre de 2025

Llama la atención, 15 de noviembre de 2025

Los futbolistas de Tercera División podrán fichar por otro club en la misma temporada

Los futbolistas de Tercera División podrán fichar por otro club en la misma temporada

Pilotades: Once partidos de sanción al entrenador del Pòrtol

Pilotades: Once partidos de sanción al entrenador del Pòrtol

Palma, patrimoni contemporani o la ciutat que encara no sabem mirar

Palma, patrimoni contemporani o la ciutat que encara no sabem mirar

La inteligencia artificial para detectar el dolor en personas con parálisis cerebral centra una jornada en Son Espases

La inteligencia artificial para detectar el dolor en personas con parálisis cerebral centra una jornada en Son Espases

Aprueban 22 millones para revertir las congelaciones salariales del IB-Salut

Aprueban 22 millones para revertir las congelaciones salariales del IB-Salut
Tracking Pixel Contents