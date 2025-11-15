Com accedir a les visites guiades gratuïtes a l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’ de l’IEB

El proper 18 de novembre i l’11 de desembre, l’Arxiu del Regne de Mallorca ofereix les visites guiades de l’exposició ‘Carme Riera, l’amor, la mar’, una proposta que commemora el 50è aniversari de la publicació del llibre Te deix, amor, la mar com a penyora. La mostra, organitzada pel Govern de les Illes Balears a través de l’Institut d’Estudis Baleàrics, proposa un recorregut per la vida i l’obra de l’escriptora, posant en relació els textos, les imatges i els elements que van envoltar la creació del recull de relats amb les experiències i percepcions dels visitants.

A través de la visita guiada, els participants podran explorar les influències que van marcar Carme Riera, des de la literatura i la música fins als paisatges i les emocions que inspiraren la seva obra. L’exposició combina materials d’arxiu amb una instal·lació de Pep Llambías, on paraules i neons evoquen la mar, la nostàlgia, els miralls, el blau, l’amor i la mort, establint un diàleg directe amb el llibre que celebra mig segle d’història literària.

Les visites són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia, i ofereixen una oportunitat única de connectar amb la trajectòria d’una de les veus més destacades de la literatura balear i de reflexionar sobre com l’entorn i les experiències personals influeixen en la creació i en la nostra pròpia identitat.