Open House Palma 25
Arquitectes de referència reflexionen sobre el patrimoni contemporani de Palma
Redacció IDÒ
El pròxim 13 de novembre a les 19 h, Cosentino City Palma acollirà la taula rodona «Palma, patrimoni contemporani», una de les cites més destacades dins el programa d’Open House Palma 2025 i amb entrada gratuïta prèvia inscripció. Aquesta trobada reuneix algunes de les veus més rellevants de l’arquitectura actual de la ciutat per reflexionar sobre com les obres recents, tant noves com de rehabilitació, s’incorporen al paisatge urbà i contribueixen a definir la identitat arquitectònica de Palma. L’activitat compta amb el suport d’IDÒ i Diario de Mallorca.
«Palma, patrimoni contemporani»
Hi participaran els arquitectes Jaime Oliver i Paloma Hernaiz (OHLAB), Ester Morro, Alberto Sánchez (Feina Estudio) i Guillermo Reynés (GRAS Reynés), sota la moderació de Belén Martínez, directora d’Open House Palma. Tots ells han obert les portes de diverses obres seves al llarg de les darreres edicions del festival, i aportaran una mirada complementària sobre el paper que juga l’arquitectura contemporània en el diàleg amb el patrimoni històric de la ciutat.
La taula vol ser un espai de conversa obert, on compartir experiències sobre com les noves construccions i les reformes recents esdevenen part del patrimoni viu de Palma. S’hi abordaran qüestions com la relació entre innovació i memòria, la integració d’edificis nous en teixits consolidats o el valor cultural que adquireix l’arquitectura quan és viscuda i reconeguda per la ciutadania.
