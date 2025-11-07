Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Participa al darrer Concurs Literari d'IDÒ de 2025: aquestes són les bases

Diario de Ibiza i Diario de Mallorca premiaran els millors relats, que hauran de contenir dos de les tres paraules pròpies de Balears que s’aniran proposant

Concurs Literari d'Idò, cada mes a Diario de Ibiza.

Concurs Literari d'Idò, cada mes a Diario de Ibiza. / DIB

Redacció IDÒ

Palma

El repte consistirà en l’elaboració d’una obra de temàtica lliure, en format escrit o audiovisual, que contengui dos de les tres paraules que s’exposen a continuació, típiques de la llengua de Balears i la seva gent:

1. Amollar: Deixar anar.

2. Perhom: Per cada un.

3. Sipar: Cenyir, ajustar, estrènyer.

És moment d’alçar la veu, de posar en valor el que és nostre, el que ens importa. T’atreveixes a convertir-te en escriptor o escriptora per un dia?

PARTICIPANTS I MODALITATS

Al concurs es podran presentar totes aquelles persones residents a Eivissa, Mallorca, o Formentera que entrin en una de les dues següents categories:

A. Categoria Juvenil: Estudiants de Primària, ESO i Batxillerat de centres acadèmics de les Illes Balears.

B. Categoria Adults: Estudiants i professionals majors de 18 anys nascuts o residents en alguna de les illes ja esmentades.

Pel que fa al format de les obres, es podran enviar en una de les dues següents modalitats:

A. Microrelat d’un mínim de 150 i un màxim de 200 paraules d’extensió i temàtica lliure que contengui les paraules esmentades.

B. Vídeo de menys d’un minut de durada en format vertical. Pot contenir transicions i efectes, sempre que respecti la condició d’esmentar les paraules del primer apartat.

COM PARTICIPAR?

Les obres per a la X convocatòria es poden presentar entre el 7 de novembre i el 22 de desembre de 2025, via WeTransfer o correu electrònic estàndard a una de les següents adreces: ido@diariodeibiza.es o ido@diariodemallorca.es. En el propi correu, s’inclourà una breu presentació del participant amb el seu nom, edat, correu electrònic i telèfon (d’una persona major d’edat en el cas de pertànyer a la categoria juvenil), i lloc de residència, dades que en cap cas es faran públics d’així no voler-ho.

JURAT I PREMIS

El jurat estarà format per periodistes i directius del grup Prensa Ibérica a les illes. Els premis per a aquesta convocatòria seran:

A. Premi Categoria Juvenil: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.

B. Premi Categoria Adults: Lot de llibres, a especificar en els propers dies, i la publicació de l’obra en les edicions en paper i en web de Diario de Ibiza i Diario de Mallorca.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat, a més de la cessió dels drets per a la publicació, reproducció i/o distribució total o parcial dels microrelats o vídeos presentats.

Convoquen Diario de Ibiza i Diario de Mallorca dins el marc del projecte ‘Idò! La veu de les Illes Balears’ pel foment de la cultura i la llengua de les illes.

