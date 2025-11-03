Tres edificis que et recomanam visitar a Open House Palma 2025
El festival Open House Palma 2025 convida un any més a descobrir la ciutat a través de la seva arquitectura, obrint espais que habitualment romanen tancats al públic i oferint una mirada nova sobre el patrimoni urbà
Entre les propostes més destacades d’aquesta edició d'Open House Palma hi ha tres edificis que il·lustren, cadascun a la seva manera, la relació entre història, innovació i vida quotidiana.
Tres oportunitats úniques
L’Hospital General de Mallorca, fundat el 1456 per Alfons el Magnànim, és un testimoni excepcional de l’evolució de l’arquitectura hospitalària. El conjunt, que conserva elements gòtics, ampliacions renaixentistes i reformes contemporànies, mostra com un edifici pot adaptar-se al llarg dels segles sense perdre la seva essència. El Pati dels Tarongers i la capella de La Sang en són el cor simbòlic, un espai on el passat i el present conviuen amb naturalitat.
El Terreno Barrio Hotel, situat a l’avinguda de Joan Miró, representa l’esperit més contemporani del festival. Concebut com un projecte de turisme sostenible i d’integració amb el barri de Gomila, combina la rehabilitació d’un edifici existent amb una nova construcció de disseny bioclimàtic i materials naturals. L’hotel aposta per l’economia circular i la col·laboració amb artesans locals, demostrant que sostenibilitat i plaer poden anar de la mà.
Per la seva banda, l’edifici del Diario de Mallorca, inaugurat el 1992 al Polígon de Llevant, reflecteix el pas del periodisme artesanal al tecnològic. Dissenyat amb criteris de transparència i lluminositat, integra un jardí interior que actua com a eix de calma dins l’activitat frenètica de la redacció. Aquesta arquitectura racional i humana forma part ja del paisatge urbà de Palma i del seu front marítim modern.
