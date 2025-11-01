L’OCB i l’IEC organitzen unes jornades sobre la commemoració de la conquesta de Mallorca
Els dies 7 i 8 de novembre se celebrarà la trobada a l’Arxiu del Regne de Mallorca
L’Obra Cultural Balear (OCB), en col·laboració amb la Delegació de Palma i la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), organitza els dies 7 i 8 de novembre les jornades “La commemoració de la conquesta de Mallorca. La construcció del relat”, que tindran lloc a l’Arxiu del Regne de Mallorca. L’objectiu és oferir un espai de reflexió i debat sobre com s’ha commemorat la conquesta de Mallorca al llarg del temps i quins relats s’ha construït al voltant d’aquest fet històric.
L’esdeveniment, obert a tothom i amb inscripció gratuïta, reuneix destacats investigadors i especialistes que analitzaran les dimensions històriques, culturals, polítiques i simbòliques de la conquesta, així com el paper que aquest episodi de la nostra història ha tingut en la formació de la identitat mallorquina i en la construcció de discursos col·lectius. Les jornades s’emmarquen dins les activitats prèvies al vuitè centenari de la conquesta de Mallorca (1229-2029).
Sessió inaugural
La sessió inaugural, prevista per al divendres 7 de novembre a les 10 h, comptarà amb la participació d’Antoni Llabrés, president de l’OCB; Sebastià Alzamora, delegat de l’IEC a Palma; i Gabriel Ensenyat, comissionat del vuitè centenari. Durant la primera jornada s’abordaran temes com la commemoració històrica de la conquesta, els símbols fundacionals del Regne de Mallorca, la interpretació eclesiàstica del fet, el llegat literari entorn de Jaume I i les lectures ideològiques contemporànies.
El dissabte, 8 de novembre, les intervencions se centraran en les commemoracions de les darreres dècades, en comparació amb altres fets històrics similars i en la funció que tenen les commemoracions dins la construcció de la memòria col·lectiva. Les jornades es clouran amb una taula rodona sobre els reptes i criteris que haurien de guiar la celebració del vuitè centenari. El programa complet, amb horaris detallats i àmbits de cada intervenció, es pot consultar i descarregar a la web de l’OCB.
L’assistència és lliure i gratuïta, i només cal inscriure’s si es vol obtenir un certificat d’assistència. Les inscripcions es poden fer mitjançant el formulari disponible al web de l’OCB.
