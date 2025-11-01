Dos creadors de contingut, una furgoneta i una volta a Europa
Quan dia 1 d’octubre sortiren de la plaça Vella de Pollença, Andreu Canyellas i Toni Torrandell, més conegut com a Rabassó, tenien una idea que molts haurien qualificat de bogeria: fer la volta a Europa en tres mesos dins una furgoneta de 59 cavalls, carregada amb productes mallorquins i quilòmetre zero. Amb humor i moltes ganes de carretera, volen demostrar que es pot arribar ben lluny sense perdre les arrels.
Quan acaba el programa ‘La millor festa’ i el cos encara duu el ritme de l’estiu, sempre arriba aquell moment: «I ara què?». Toni Torrandell, més conegut com a Rabassó, i Andreu Canyellas varen trobar la resposta ràpid: «Idò feim la volta a Europa». Així, tal com sona.
«Vàrem tenir una de les millors idees: fer la volta a Europa en tres mesos i tocar el màxim de països possibles en una furgoneta plena de producte local i quilòmetre zero», expliquen els creadors de contingut mallorquins.
Dia 1 d’octubre a les 7.00 del matí, amb un cúmul d’espectadors i en Nino Bravo de fons, els amics sortiren amb la furgoneta de la plaça Vella de Pollença, punt simbòlic de sortida i també d’arribada. Si tot va segons el pla, tornaran el 30 de desembre. «Però pot passar qualsevol cosa, pot ser que passem la nit de Cap d’Any per un poble del centre d’Europa», asseguren entre rialles.
El viatge, que durarà 86 dies, combina un dia de carretera i un dia d’estada a cada lloc. «Això és el que tenim previst, però quan hi ets tot pot canviar i improvisar sempre se’ns ha donat bé», expliquen.
Una furgoneta de 20 anys i 59 cavalls
La seva furgoneta, una vella coneguda, s’ha convertit en casa i companya de ruta. «Era el pla Z, però ha acabat essent el pla A», diu Andreu. «Vàrem intentar aconseguir una autocaravana, però cap empresa de Mallorca volia llogar-nos-la tres mesos seguits per tema de desgast. Idò, el meu pare, que era mestre d’obres, tenia aquesta furgoneta per dur eines i ‘xismes’ i vaig dir-li: ‘Toni, això és el que hi ha’», afegeix.
El vehicle, batejat com a Van Dièsel, per votació popular a través d’una enquesta, «ha passat la ITV, duu rodes d’hivern ja que a Països del nord és obligatori, cadenes i el carnet internacional de conducció», expliquen. «Aquesta furgoneta no havia anat mai a Palma, només feia viatges de la finca a Pollença. De fet, quan pujàvem la costa del Festival Park, vàrem haver de posar quarta perquè no pujava, fins i tot els camions ens passaven, però arribar, tenim la confiança que arribarem», bromeja en Rabassó.
Patrocinadors amb segell mallorquí
L’objectiu del viatge és clar: donar visibilitat al producte mallorquí. «Volíem demostrar que pots recórrer Europa i no et fa falta res més que el que tenim a Mallorca», explica Andreu.
El projecte Van Dièsel no seria possible sense la col·laboració d’un conjunt d’empreses mallorquines que han apostat pel talent de Toni ‘Rabassó’ i Andreu Canyellas, a més de pel contingut en català. Totes comparteixen una mateixa filosofia: fer valdre el producte local i el quilòmetre zero.
Entre els principals col·laboradors hi trobam Galletes Rosselló, que aporta tant suport econòmic com productes per al viatge: «Per berenar a França, res de croissants: galletes Rosselló amb formatge», diu en Toni entre rialles. També: Parisio Designs, que ha vestit els dos aventurers amb roba personalitzada, des de samarretes fins a dessuadores; Licors Moyà, que hi contribueix amb producte i patrocini; l’Ajuntament de Pollença, Caixa Colonya, com a entitat de confiança i suport financer del projecte, i Ib-red amb el subministrament d’internet.
«Ens fa molt feliços que empreses mallorquines hagin confiat en nosaltres i en el nostre contingut», diu Andreu. «Fa uns anys era impensable que una marca apostés per projectes en català i, encara més, per una bogeria com aquesta», afegeix Rabassó.
El rètol de la furgoneta també és obra de Parisio Designs, que ha deixat la seva empremta amb els logotips dels col·laboradors i el nom ‘KMO Destí Europa’ ben visible. «Quan la veus circular, saps d’on ve i què representa», afegeix Rabassó.
Els dos protagonistes, que es donaren a conèixer a través del programa ‘Jo en sé és més que tu’ d’Ib3, tenen una banda sonora pròpia feta per David Ordinas, presentador del programa. Quant a quina música té aquest viatge, ho tenen clar: «Potser serem els primers que escoltem ‘La canción del Verano’ d’O-ERRA o Xanguito a Lituània», assenyalen.
Afirmen que totes aquestes marques també es converteixen en part de la història: «Sense ells no podríem fer-ho, però tampoc volíem col·laboracions buides. Són empreses que ens agraden, que formen part del nostre dia a dia i que representen el que som: Mallorca sobre rodes».
El que tampoc falta dins la maleta és roba per una setmana i mitja, set o vuit mudes, dos parells de sabates, roba interior, ordinador, mòbil, olles i llibres. En Rabassó es porta ‘La paciente silenciosa’, i un de psicologia positiva de Marian Rojas. «Com menys ens duim millor, que tampoc tenim massa lloc», assenyalen.
I de sobte, es troben a la Presidenta Marga Prohens
Un mes després, aquell somni ja és una realitat que roda per carreteres europees, i que fins i tot ha arribat als despatxos de Brussel·les. La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, va voler trobar-se amb ells durant la seva visita institucional a la capital europea. El moment va quedar immortalitzat en un vídeo compartit als perfils d’Instagram de @margaprohens i @radiorabasso. Les imatges s’han fet virals entre els seguidors del projecte.
En una publicació compartida al seu compte d’Instagram, la presidenta destacava el bon moment compartit amb «els amics de @radiorabasso i @andreucanyellas», ple de «rialles, anècdotes i molta autenticitat». També els va desitjar «bon viatge amb la Van Dièsel» i els va recomanar, entre bromes, «anar alerta amb les multes i no passar massa fred».
Dormir dins la furgoneta i viure a la carretera
Dormen dins la furgoneta, on han construït un llit de metre vuitanta per metre quinze. «En Rabassó ha de dormir arrufat», diu Andreu, «però hi ha bon matalàs i ja ens hem fet a la vida».
Si fa massa fred, dormen ‘a cobro’, però una cosa tenen clara: «El pressupost per dia entre els dos és de 110 euros, si dormir a un hostal no entra dins aquesta quantitat, ens quedem dins la furgoneta». «Tothom passa més pena que nosaltres», diu Toni. «Ens demanen si tenim por, però no en tenim gens. Ni pels robatoris, ni per l’idioma. És l’oportunitat perfecta», afegeix el mallorquí. La seva major preocupació, reconeixen entre rialles, és una altra: «Jo només tenc por de no trobar una perruqueria!», confessa Andreu.
Amb el compte d’Instagram @radiorabasso i @andreucanyellas, converteixen cada dia en un petit episodi d’aquest viatge que ja és un reality improvisat. «No ens consideram influencers. Només ens fa gràcia penjar vídeos i compartir el que vivim», afirmen.
Gent i històries pel camí
En cada país intenten trobar mallorquins residents. A París varen rebre el primer convidat especial: Toni Horrach. «No ha viatjat amb nosaltres perquè necessita més comoditats, no hagués aguantat tres mesos dins la furgoneta. Ell és un senyor», riu Rabassó. Durant l’estada a París i Luxemburg, la ruta va tenir el seu primer imprevist: «Rabassó va agafar febre», explica Andreu.
Ara, amb gairebé un mes de viatge, ja han travessat França, Bèlgica i Alemanya, i posen rumb cap al nord. «Estocolm i Hèlsinki són l’oportunitat de Rabassó», diu Andreu. «I per mi, els Balcans seran el millor tram, però cada lloc és una experiència i una rialla. Ens passa de tot i ens agrada que ens passi perquè al final és una superació personal».
El pla és continuar fins a Mònaco per Nadal. «Aparcarem la furgoneta davant el casino, entre Porsches i Ferraris», riuen. I si els demanes si hi ha opció de tornar abans d’hora, ho tenen clar: «Només tornaríem si ens tanquen a la presó i hem de pagar fiança», diuen tots dos.
Una aventura amb accent mallorquí
Entre paisatges, improvisacions i rialles, Van Dièsel s’ha convertit en molt més que un viatge. És una aventura feta amb passió, amistat i orgull pel qual és nostre. «És el nostre reality, però també és una manera de demostrar que des de Mallorca pots arribar a tot arreu. Només cal imaginació, una furgoneta i moltes ganes de carretera», conclou Toni, amb aquell somriure de qui sap que el millor encara està per venir. «Som conscients que ens ha tocat la lloteria i l’oportunitat perfecta per fer això, per això no vàrem dubtar ni un segon a acceptar-ho», confessen.
D’anècdotes no se les acaben i menys amb multes: «A Berlín varen pujar dins un tren sense pagar tiquet, efectivament el revisor ens va agafar, fèiem olor de ‘Rata’ i ensumava. Jo li vaig dir: ‘I don’t undestand’ (‘No t’entenc’), i DNI i multa. Aquell full pareixien els deu manaments», expliquen entre rialles. Una altra, però que afirmen que no es mereixien, va ser el dia que varen aparcar el Van Dièsel a menys de cinc metres d’un pas de zebra a la ciutat de Bruixes.
Per moltes ciutats que visitin: «Partir de Pollença és sortir de ca nostra, on ens han vist créixer. Sortim d’un lloc idíl·lic i volem demostrar que des de Pollença pots arribar per tot. Troben a faltar moltes coses, però sobretot el bar que anam habitualment, els amics i, clar, la família».
Si haguéssim de recomanar algun lloc de Mallorca, Rabassó i Andreu ho tenen clar: Pina i Formentor.
Tot això per concloure: «Anem on anem duim la ‘u’ de Pollença a dins i el que volem demostrar és que per moltes ciutats que visitem, com a Mallorca no s’està enlloc del món».
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
- Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Campos por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Fernando Simón: 'Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid