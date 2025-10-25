Laura Conde, eivissenca a Palma: «Ens jutgen per tenir una discoteca, però ells s’organitzen la festa al poble»
Aquesta jove eivissenca de vint-i-cinc anys ja en fa cinc que està a Palma i explica les diferències i similituds que troba entre l’illa pitiüsa i Mallorca
Carla Torres Juan
«Vaig venir a Mallorca perquè a Eivissa vaig fer el grau superior d’Educació Infantil i, com que el final va coincidir amb la COVID, vàrem haver de fer tot en línia i estava farta de fer-ho tot per videotrucada», comença explicant la jove Laura Conde, natural de les Pitiüses. Així, cansada de les classes virtuals i de la falta de contacte amb els companys i professors, va decidir fer un pas endavant i marxar de la seva illa per continuar formant-se de manera presencial.
Adaptació a Palma
Ara mateix, Laura està acabant la carrera d’Educació Primària a Palma, on viu des de fa cinc anys. Explica que l’adaptació al principi no va ser senzilla: trobar allotjament, conèixer gent nova i adaptar-se a una ciutat més gran van ser reptes que va haver d’afrontar de mica en mica. Tot i això, assegura que l’experiència li ha servit per créixer personalment i per conèixer una altra realitat educativa dins les Illes Balears.
Pel que fa al futur, ho té clar: «A Eivissa hi ha molts col·legis que busquen professors, perquè el tema és aquest: hi ha places, però no hi ha gent, perquè no hi ha habitatge», manifesta Conde. «El lloguer és car», afegeix amb rotunditat. Aquesta situació, diu, fa que molts joves eivissencs que voldrien treballar a la seva illa acabin cercant alternatives fora.
Durant la setmana, Laura organitza la seva rutina de manera equilibrada. Té classes de tarda només dos dies, així que aprofita els matins per fer feina de la universitat, preparar projectes o simplement posar ordre a casa. Els altres dies els dedica a descansar o a fer alguna escapada curta per l’illa.
Distàncies i transport
Una de les diferències més grans que ha notat respecte a Eivissa és la distància: «La part dolenta d’aquí és que, per mi, tot està molt lluny. Has d’agafar el cotxe, el metro o el bus per a tot», assegura. «A Eivissa, en quinze minuts pots ser pràcticament a l’altra punta de l’illa, però aquí no». Tot i això, reconeix que «el transport públic a Mallorca va molt millor que a Eivissa».
A més, valora positivament que hi hagi més oferta d’oci i serveis: «Hi ha centres comercials, cines, mercats i molts més plans per fer que a la gran de les Pitiüses. A Eivissa hi ha una franja d’edat, sobretot a l’adolescència, en què no tens gaires coses per fer».
Paisatge i llengua
Una altra diferència que li ha cridat l’atenció és el paisatge i el clima. «A Eivissa, de sobte tens una muntanya o passes per un bosc; aquí és tot molt més pla», explica. Així i tot, li agrada que a Mallorca hi hagi tantes zones de camp i natura: «El que m’agrada és que vas per la carretera i veus molt de camps».
Pel que fa a la llengua, també hi ha hagut un petit xoc cultural. «A Mallorca parlen molt en català, sobretot als pobles, encara que a Ciutat es parla molt el castellà», comenta. Amb els companys i professors ha après expressions pròpies de l’illa: «Aquí diuen ‘tassó’ i no ‘got’, ‘al·lots’ i no ‘boixos’, ‘doblers’ i no ‘sous’... Al principi em corregien, però en el català d’Eivissa les meves paraules són igualment correctes». Entre rialles, afegeix: «El verb ‘sipar-se’ a Mallorca no existeix, i he anat fent propaganda perquè l’utilitzin».
Vida social i festes
Pel que fa a la vida social, diu que Mallorca té una gran vida de poble i molta tradició festiva. «És veritat que a Eivissa hi ha festa, però a Mallorca hi ha festes dels pobles per tots els costats», explica. A més, destaca que la vida nocturna està més concentrada: «El que està molt bé d’aquí és que les zones de discoteques són dos en concret, Magaluf i s’Arenal. A Eivissa, vagis on vagis, sempre et trobaràs algun turista; a Mallorca, estan més ubicats».
Amb tot, la jove reconeix que té ganes de tornar a casa seva. Per damunt de tot, afirma convençuda: «Jo vull tornar a Eivissa».
